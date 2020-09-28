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    Судове засідання у справі МН17 продовжиться на початку листопада

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    Судове засідання у справі МН17 продовжиться на початку листопада

    Судовий процес відновився після перерви в кілька тижнів

    Судові слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року продовжаться 3 листопада. Сьогодні судовий процес відновився після перерви в кілька тижнів.

    Про це заявив головуючий суддя Хендрік Стейнхауз.

    До цієї дати захист повинна представити свої остаточні запити по додатковому розслідуванню.

    Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

    Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

    Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

    Boeing суддя
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