Судове засідання у справі МН17 продовжиться на початку листопада



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Судовий процес відновився після перерви в кілька тижнів

Судові слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року продовжаться 3 листопада. Сьогодні судовий процес відновився після перерви в кілька тижнів.

Про це заявив головуючий суддя Хендрік Стейнхауз.

До цієї дати захист повинна представити свої остаточні запити по додатковому розслідуванню.

«Ми перериваємо сьогоднішні слухання і відновимо роботу 3 листопада», – сказав Стейнхауз.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.