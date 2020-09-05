Росія намагається зірвати судовий процес у справі МН17, – адвокат родичів загиблих



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Розслідування причин катастрофи рейса МН17 Фото "Східний варіант"

Захист одного з обвинувачених росіян прагне відвернути увагу громадськості від РФ

Російська Федерація через адвокатів одного з чотирьох обвинувачених росіянина Олега Пулатова намагається зірвати судовий процес по збитому малайзійському Боїнгу МН17. Інтереси Пулатова в суді представляють двоє нідерландських адвокатів.

Про це заявив американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 в ЄСПЛ в інтерв’ю «Укрінформу».

«Пан Пулатов – це російське вікно в справу і можливість для Росії зірвати кримінальний процес. Його захист намагається все затягнути. Він не думав брати участь у справі. Це рішення було прийнято за нього. Пана Пулатова використовують», – заявив адвокат.

При цьому він зазначив, що за словами Пулатова і інших двох росіян, які беруть участь в судовому процесі, їх «кидають під автобус», щоб відвернути увагу громадськості від російського держави.

Нагадаємо, на момент катастрофи Пулатов був заступником начальника розвідувальної служби самопроголошеної «ДНР».

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Судові слухання у справі про катастрофу Boeing в небі над Донбасом продовжаться 28 вересня. За словами адвокатів, 76 родичів загиблих заявили, що хочуть виступити на суді.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

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