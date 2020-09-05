Росія намагається зірвати судовий процес у справі МН17, – адвокат родичів загиблих
Розслідування причин катастрофи рейса МН17
Захист одного з обвинувачених росіян прагне відвернути увагу громадськості від РФ
Російська Федерація через адвокатів одного з чотирьох обвинувачених росіянина Олега Пулатова намагається зірвати судовий процес по збитому малайзійському Боїнгу МН17. Інтереси Пулатова в суді представляють двоє нідерландських адвокатів.
Про це заявив американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 в ЄСПЛ в інтерв’ю «Укрінформу».
«Пан Пулатов – це російське вікно в справу і можливість для Росії зірвати кримінальний процес. Його захист намагається все затягнути. Він не думав брати участь у справі. Це рішення було прийнято за нього. Пана Пулатова використовують», – заявив адвокат.
При цьому він зазначив, що за словами Пулатова і інших двох росіян, які беруть участь в судовому процесі, їх «кидають під автобус», щоб відвернути увагу громадськості від російського держави.
Нагадаємо, на момент катастрофи Пулатов був заступником начальника розвідувальної служби самопроголошеної «ДНР».
Судові слухання у справі про катастрофу Boeing в небі над Донбасом продовжаться 28 вересня. За словами адвокатів, 76 родичів загиблих заявили, що хочуть виступити на суді.
Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.
Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.
Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.