Судове засідання у справі Савченко-Рубана перенесли

Справу Савченко й Рубана розглядатиме Броварський міський районний суд Київської області

Судове засідання за обвинуваченням народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених Офіцерський корпус Володимира Рубана перенесено на 15 квітня.

Про це повідомив адвокат Рубана Володимир Рибін на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, 29 березня Київський апеляційний суд направив до Верховного суду обвинувальний акт у справі Савченко-Рубана для визначення підсудності. Але 3 квітня Верховний суд повернув до Київського апеляційного суду обвинувальний акт у цій справі.

25 лютого Верховний суд України ухвалив рішення, згідно з яким справа Савченко-Рубана мала розглядатися в Солом'янському райсуді Києва.

26 березня колегія суддів Солом'янського районного суду Києва задовольнила клопотання сторони захисту Савченко і Рубана про відвід колегії, після чого справу передали до Київського апеляційного суду для визначення іншого суду, який її розглядатиме.

Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. В.Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.