Справу Савченко-Рубана передають до іншого суду



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Рубана й Савченко обвинувачують у підготовці терактів і державного перевороту

Справу Савченко-Рубана передали до Київського апеляційного суду для визначення підсудності

Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання захисту народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана про відвід суддів та направлення справи до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Про це повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер знову до Київського апеляційного суду. У Солом'янському не залишилося суддів. Апеляційний визначить - який районний київський суд слухатиме справу», - написав він.

За словами Рибіна, причиною відводу суддів стало «порушення порядку призначення колегії з використанням авторозподілу».

Як повідомлялося, Верховний cуд 25 лютого ухвалив рішення про направлення справи Савченко й Рубана на розгляд Солом'янського райсуду Києва.

Раніше повідомлялося, що справу народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Напередодні, 29 січня, була визначена колегія суддів на чолі з Сергієм Проніним, які розглядають справу.

Раніше суд зобов'язав Савченко та Рубана ознайомитися з матеріалами справи до 20 січня