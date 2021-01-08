Під час локдауну супермаркети можуть продавати будь-які товари, але є умова

За словами Степанова, локдаун дозволить уникнути великого зростання хворих на коронавірус та грип

В Україні почав діяти локдаун. Нові обмеження діятимуть до опівночі 25 січня

Під час локдауну в Україні з 8 до 24 січня включно супермаркети можуть продавати будь-які товари. Але для цього мають дотримуватися певних умов. Про це РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, додаткові обмеження не стосуються продуктових магазинів, які можуть приймати відвідувачів з урахуванням чинних санітарних заходів. Що стосується роботи супермаркетів, то є деякі умови.

«Всі товари дозволяється продавати. За умови, що 60 % торгових площ зайнято продуктами харчування, лікарськими засобами, медичними виробами, засобами гігієни, зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням або засобами захисту рослин», – зазначив Рубан.

Водночас, що стосується роботи магазинів, які спеціалізуються на інших групах товарів, дозволяється їхній продаж лише з адресною доставкою замовлень, без прийому відвідувачів.

Це стосується, наприклад, і великих господарчих гіпермаркетів, які під час весняного локдауну намагалися обійти заборону на роботу за рахунок торгівлі, серед іншого, продуктами харчування.

Нагадаємо, в Україні почав діяти локдаун. Обмеження діятимуть до опівночі 25 січня. Частина слуг народу не сприйняли посилені обмеження.

Як заявив на засіданні міністр охорони здоров'я Максим Степанов, введення локдауну з 8 січня дозволить уникнути великого зростання хворих на коронавірус та грип.

Нагадаємо, 5 січня 2021 року уряд на екстреному засіданні вніс дві правки до грудневого рішення щодо карантину. Зокрема, дозволив продавати побутову хімію та друковану пресу в крамницях, які можна було б придбати лише через доставку у версію постанови Кабміну від 9 грудня.

Єдиним, хто повідомив про ці зміни, виявився представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. Натомість офіційна постанова Кабміну була опублікована на урядовому порталу лише пізно ввечері 7 січня.