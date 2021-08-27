Суперзірка російського кіно пішла у монастир (фото)

Актриса залишила сцену та знімальні майданчики заради РПЦ

Відома радянська і російська актриса театру і кіно, а також народна артистка РРФСР Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг. Про це повідомила низка росЗМІ, а також актриса Марія Шукшина.

«Актриса Катерина Васильєва прийняла постриг, її син – священик у Храмі Св. Миколая Чудотворця на Трьох Горах. Мої щирі вітання!» – написала Шукшина в своєму telegram-каналі.

Катерина Васильєва з Андрієм Мироновим у фільмі «Солом'яний капелюшок»

76-річна Васильєва за сою творчу кар'єру зіграла більш ніж в двох сотнях фільмів. Найвідоміші з її робіт – «Бумбараш», «Звичайне диво», «Чародії», «Екіпаж», «Солом'яний капелюшок».

Катерина Васильєва у стрічці «Чародії»

Незважаючи на успіх і затребуваність, Васильєва змінили пріоритети у житті. У 1987 році вона залишає театр і кіно заради церкви. У театрі, почувши прохання актриси, категорично відмовилися підписувати її заяву на звільнення, проте це її не зупинило. Вона залишила сцену перед тим, як її трупа їхала у тривалий тур Японією. Колеги не зрозуміли такий вчинок, адже тоді зарубіжні гастролі вважалися дуже престижними.

У 1993 році Васильєва стає послушницею Толгського монастиря, який розташований в Ярославській області. Пізніше з'явилася інформація, що вона служила в храмі Софії Премудрості Божої в Середніх Садівниках.

Через три роки актриса повертається в професію, проте з тих пір вибірковіше стала ставитися до вибору ролей. Більш того, кожен раз перед тим, як взятися за нову роль, вона питала дозволу у свого духовного наставника.

Катерина Васильєва двічі була заміжня. Її першим чоловіком став режисер Сергій Соловйов ( він зняв фільми «Асса», «Сто днів після дитинства»), другим – драматург Михайло Рощин. У цьому шлюбі актриса в 1973 році народила сина Дмитра. Дмитро Рощин закінчив ВДІК, але в результаті вибрав духовний шлях. Його дружина Любов – дочка відомого скульптора В'ячеслава Кликова – народила йому сімох дітей: Параску, Федора, Агафії, Серафима, Дмитра, Афанасія і Івана. У Рощина також є позашлюбний син Арсеній (йому 28 років) від актриси Олени Корикової.