Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив»

Патріарх Варфоломій та Митрополит Епіфаній взяли участь у святкових заходах з нагоди Дня Незалежності України

РПЦ в Україні посилила інформаційну кампанію проти Вселенського патріарха, який не побоявся шантажу і приїхав до України

Московська церква, що виступила проти візиту Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, вчергове зробила скандальну заяву. На цей раз вона заявила, що Варфоломій зруйнував всеправославну єдність та отримав безпрецедентні повноваження.

«На наших очах формується зовсім інша модель світового православ'я, в якій центральне місце уготовано «східному папові» з безпрецедентними повноваженнями і привілеями. Цілком очевидно, що успішний запуск цієї моделі неминуче призведе і до глибинних змін шодо інших напрямків життєдіяльності Церкви, зокрема в області основ православного віровчення», – заявив управляючий справами Московської церкви в України Антоній (Паканич).

Він вважає, що в зв'язку з цим на перший план виходить «готовність помісних церков до захисту чистоти віри».

«Авантюра патріарха Варфоломія в Україні за своїми наслідками виходить далеко за рамки суперечки, пов'язаної з юрисдикцією над певною територією. І тут свою роль може зіграти відновлення активної діяльності «амманского формату», в рамках функціонування якого і потрібно розглянути відповідні питання у всій їх глибині і гостроті», – зазначив митрополит Антоній.

Російська православна церква в Україні закликала помісні церкви чимшвидше вирішити, чи підтримують вони «українське питання».

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

Напередодні 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.