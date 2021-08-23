Зірки театру імені Франка зворушливо виконали «Молитву за Україну» (відео)

Духовний славень України виконали Наталія Сумська, Олексій Богданович, Євген Нищук та хор театру

Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зворушливо заспівали «Молитву за Україну» на музику Миколи Лисенка. Твір, відомий як духовний славень України, виконали Наталія Сумська, Олексій Богданович, Євген Нищук та хор театру.

«Молитва за Україну» – урочистий музичний твір, відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» або як духовний гімн України, музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського. Написана в 1885 році. Відомі аранжування Віктора Матюка, Кирила Стеценка та Олександра Кошиця.

У деяких громадах православних та католицьких церков України існує традиція співати «Молитву за Україну» після відправи, зазвичай зі словами «Світлом Христової правди» замість рядка «Світлом науки і знання».

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