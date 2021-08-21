Варфоломій у Києві – атмосфера піднесена, вірян Московського патріархату не видно

Патріарх та митрополит Епіфаній поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну

Триває візит Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія до України. Так, 21 липня перед початком подячної молитви патріарх та митрополит Епіфаній поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну та пам'ятного знаку жертвам Голодомору.Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook оприлюднив журналіст Віталій Червоненко.

«Варфоломій у Києві. Мирян УПЦ МП не видно. Атмосфера піднесена», – підписав він світлини.

На знімках також видно, що Варфоломія та Епіфанія супроводжує експрезидент Віктор Ющенко.

Як ідеться у публікації ВВС, Російська православна церква (РПЦ) та духовно споріднена їй Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) розірвали відносини з Константинополем ще у 2018 році й на офіційному рівні ігнорують візит Варфоломія.

Однак це зовсім не означає, що так само стійко на приїзд патріарха реагували пересічні віряни цієї церкви.

Протягом останніх кількох тижнів у соцмережах можна було спостерігати православний флешмоб: під гештегом #стопварфоломій священники та звичайні парафіяни розміщували фото, на яких, зазвичай, на тлі своїх церков тримали плакати, що закликають Вселенського патріарха відмовитися від відвідин України.

Чимало подібних транспарантів – наприклад, «Варфоломій, не кради церков», «Варфоломій, розбрат не сій» або «Бог - любов, Варфоломій – розбій» – можна було побачити і в центрі Києва в кінці липня цього року, коли тут відбулася масштабна хресна хода УПЦ МП з нагоди річниці хрещення Русі.

Раніше повідомлялся, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

Учора, 20 серпня, розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя – Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння – 9:00.

Нагадаємо, візит патріарха Варфоломія триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх прибув відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

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