Супрун розповіла, як їсти сало без шкоди для здоров’я



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Супрун зауважила, що 100 грамів сала має близько 900 калорій

Очільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила, що багато їсти сала не варто, але кілька скибок — можна і корисно.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Сало — це суміш жирів. У ньому є насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти — такі, як в рослинних оліях. З одного боку, у салі досить багато таких некорисних насичених жирів. В 100 грамах — майже 40 грамів, а це подвійна денна норма для нашого організму. За день нам радять їсти не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Насичені жири — це ті самі висококалорійні жири, надлишок яких пов’язують із ризиком атеросклерозу», — зазначила Супрун.

Вона зауважила, що 100 грамів сала має близько 900 калорій. Це майже половина денної норми калорій для людини, що помірно рухається.

У салі, за словами Супрун, немає білків і клітковини, мінералів та низки необхідних нам нутрієнтів. «Попри те, що багато людей бояться холестерину, в салі його не так багато. В 100 грамах сала міститься лише 95 міліграмів — третина денної норми для людей, що не мають атеросклерозу чи інших хронічних хвороб судин. Або ж половина від норми для людей із хворим серцем чи судинами», — написала очільниця МОЗу.

Щоб сало принесло максимальну користь для здоров’я, Супрун дає наступні поради: