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    Супрун розповіла, як їсти сало без шкоди для здоров’я

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    Супрун розповіла, як їсти сало без шкоди для здоров’я

    Супрун зауважила, що 100 грамів сала має близько 900 калорій

    Очільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила, що багато їсти сала не варто, але кілька скибок — можна і корисно.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Сало — це суміш жирів. У ньому є насичені жири, а також моно- та поліненасичені жирні кислоти — такі, як в рослинних оліях. З одного боку, у салі досить багато таких некорисних насичених жирів. В 100 грамах — майже 40 грамів, а це подвійна денна норма для нашого організму. За день нам радять їсти не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Насичені жири — це ті самі висококалорійні жири, надлишок яких пов’язують із ризиком атеросклерозу», — зазначила Супрун.

    Вона зауважила, що 100 грамів сала має близько 900 калорій. Це майже половина денної норми калорій для людини, що помірно рухається.

    У салі, за словами Супрун, немає білків і клітковини, мінералів та низки необхідних нам нутрієнтів. «Попри те, що багато людей бояться холестерину, в салі його не так багато. В 100 грамах сала міститься лише 95 міліграмів — третина денної норми для людей, що не мають атеросклерозу чи інших хронічних хвороб судин. Або ж половина від норми для людей із хворим серцем чи судинами», — написала очільниця МОЗу.

    Щоб сало принесло максимальну користь для здоров’я, Супрун дає наступні поради:

    • Не вживайте сало у великих кількостях. Надлишок жирів може викликати дискомфорт у шлунку або кишківнику.
    • Пильнуйте свій раціон та зважайте на витрати енергії. Якщо ви раптом з‘їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі.
    • Поєднуйте сало з крохмалистими продуктами — картоплею, кукурудзяною кашею, хлібом, та гострими компонентами — червоним перцем, гірчицею. Жири, що є в салі, допомагають краще засвоюватись червоним і оранжевим пігментам — каротиноїдам. Тому якщо їсте сало, то доповніть його морквою, помідорами або борщем.
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