Сутички на блокпосту в Кремінній: затримано двох осіб, постраждав поліцейський



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Наразі ситуація знаходиться під контролем Фото: Громадське

Під час сутички один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля

На блокпосту в Кремінній на Луганщині, де сталися сутички між поліцією і добровольцями, було затримано двох осіб. Один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«9 жовтня до блокпоста у Кремінній, що на Луганщині, під'їхала колона з понад 25 автомобілів, які хотіли проїхати в м. Золоте. Співробітники полку поліції особливого призначення «Миротворець» ГУНП у Київській області, які з 2014 року несуть службу на Луганщині та забезпечують правопорядок на блокпостах, зупинили автомобілі для передбаченої законодавством перевірки документів. Однак громадяни відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських. У результаті виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у штовханину», - заявили в поліції.

Повідомляється, що під час сутички один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля. Йому надається медична допомога.

«Діючи відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», спецпризначенець здійснив попереджувальний постріл у повітря. Жодних спецзасобів чи зброї до осіб, які відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських, не застосовували», - зауважили в поліції.

Поліцейські затримали двох осіб. Один із затриманих – водій авто, який здійснив наїзд на ногу спецпризначенцю, інший – перебував у розшуку.

Також після огляду авто співробітниками поліції було вилучено шість одиниць мисливської вогнепальної зброї. Після перевірки вона буде повернута власникам, повідомили в поліції.

Наразі ситуація знаходиться під контролем.

В поліції нагадали, що згідно із Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, на блокпостах правоохоронці зобов'язані перевірити документи кожної особи та оглянути транспортний засіб, на якому вона пересувається.

Правоохоронці закликали громадян чітко дотримуватися чинного законодавства України та не провокувати конфліктних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.