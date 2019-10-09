Місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів на Донбасі за добу



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Місія ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості вибухів вдвічі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережень на Донбасі зафіксувала понад 500 вибухів протягом доби.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Так, у період із вечора 4 до вечора 5 жовтня у Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 500), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 210 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від Мар’їнки (підконтрольна урядові, 23 км на південний захід від Донецька), на південний захід від Докучаєвська (непідконтрольний урядові, 30 км на південний захід від Донецька), а також на південний-захід і схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

Крім того, у період із вечора 5 до вечора 6 жовтня СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (220), якщо порівнювати з попередньою добою.

Практично всі порушення режиму припинення вогню, зокрема понад половину вибухів, зафіксовано в районах на південний захід і схід від Світлодарська, на північно-північний схід від Мар’їнки, а також неподалік. Майорська.

Нагадаємо, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.