Хотіла витягнути ванну на сцену. Лобода знову влаштувала скандал у Москві

Українська співачка пояснила причину відмови від участі в «Золотому грамофоні»

Співачка Світлана Лобода прокоментувала причини, через які вона відмовилась виступати на ювілейному концерті «Золотий Грамофон». За її словами, інша виконавиця Марі Краймберрі під час свого номеру планувала використовувати схожий реквізит, при цьому організатори відмовились розвести виступи двох співачок у часі.

«Ми повністю оплатили виробництво свого номеру, тому що нам керівництвом премії фактично було запропоновано виступати на голій сцені. І навіть на такий простий запит про розведення двох номерів з ідентичними декораціями в різні частини концерту ми отримали відмову», – розповіла вона. Зіткнувшись з такою ситуацією, команда співачки вирішила перенести прем'єру номера на інший майданчик, де будуть готові створити всі необхідні умови для його реалізації.

Продюсер співачки Нателла Крапівіна також висловилася про конфлікт з організаторами премії. Вона вказала, що складний акробатичний номер співачки готували протягом двох тижнів. В процесі була задіяна ціла команда постановників, каскадерів і піротехніків, також команда звернулася за допомогою до Олега Бондарчука.

«Судячи з усього, це не сподобалося режисерові церемонії Золотий Грамофон Андрію Сичову», – припустила Крапівіна. Вона зазначила, що команда Лободи абсолютно не заперечувала проти того, щоб інша виконавиця використовувала в своєму номері ванну, проте попросили змінити порядок виходу артисток на сцену. «Ми звернулися до режисера і організаторів з проханням рознести номери в програмі. Бо це є не тільки непрофесіоналізмом, але і абсолютною неповагою до глядача », – додала вона.

Раніше повідомлялося, що для виступу на «Золотому грамофоні» Лобода приготувала «складний акробатичний номер», у якому була задіяна ванна. Організатори зажадали обійтися без неї, тому що інша виконавиця Марі Краймберрі теж хотіла використовувати ванну під час свого виступу. В результаті українська співачка відмовилася виступати на майданчику.