Полякова у розпачі: нема концертів. Виступ співачки під урядом
Шоубіз прийшов у гості до Шмигаля
Сьогодні, 3 вересня 2020 року, представники українського шоу-бізнесу проводять акцію протесу під стінами Будинку уряду.
Одним із ініціаторів проведення мітингу виступила українська співачка Оля Полякова. Вона звинуватила владу у знищенні шоу-бізнесу і закликала представників музичної індустрії повстати проти коронавірусних обмежень в організації концертів.
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До слова, Оля Полякова поскаржилася, що нічого не заробила за участь у концерті до Дня Незалежності України.