Полякова у розпачі: нема концертів. Виступ співачки під урядом



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Шоубіз прийшов у гості до Шмигаля

Сьогодні, 3 вересня 2020 року, представники українського шоу-бізнесу проводять акцію протесу під стінами Будинку уряду.

Одним із ініціаторів проведення мітингу виступила українська співачка Оля Полякова. Вона звинуватила владу у знищенні шоу-бізнесу і закликала представників музичної індустрії повстати проти коронавірусних обмежень в організації концертів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Сен 2020 в 1:53 PDT





До слова, Оля Полякова поскаржилася, що нічого не заробила за участь у концерті до Дня Незалежності України.