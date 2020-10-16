Скандальна Лобода приїхала в Київ подихати (фото)



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Світлана Лобода у Києві прогулялась старими двориками

Два роки тому співачка переїхала в Росію

Співачка Світлана Лобода, яка кілька років живе і працює в Росії, приїхала до Києва.

Лобода опублікувала фото, на якому вона знаходиться в одному з київських двориків. Співачка зізналася, що вона рада «подихати повітрям рідного міста».

«За три дні до дня народження захотілося подихати рідним київським повітрям, побродити по вуличках, підвести підсумки і підготуватися до нового стрибка», - зазначила вона у підписі до знімків.

За шість годин світлина Лободи із Києва набрала понад 104 тисячі вподобайок. Водночас співачка отримала й шквал критики, зокрема, через надмірну худорлявість та через те, що українка живе працює в РФ.

«І дихайте київським повітрям, навіщо вам московський», - радять Лободі прихильники її творчості.

Нещодавно Лобода виступала на весіллі сина Оксани Марченко, яка є дружиною народного депутата від прокремлівської партії ОТЗЖ, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Як відомо, у 2017 році Світлана Лобода переїхала в Росію, де зараз живе та працює.



Свої пісні артистка записує російською мовою і часто стає переможницею хіт-парадів у РФ. Зокрема вона виступала на російській Пісні року у Німеччині.

Торік Світлана Лобода потрапила у скандал через те, що в кліпі Тілля Ліндеманна (Rammstein) до пісні Frau & Mann виконала роль працівниці на фабриці, де за сценарієм піддалася насильству з боку начальника виробництва, якого грає німецький рокер.

Участь у кліпі Лободи в черговий раз «підігріли» чутки про роман між аристами (ЗМІ писали, що Тілль є батьком молодшої доньки української співачки, яку звати Тільда), а ось сцена «зґвалтування» викликала шквал критики, причому переважно в РФ.