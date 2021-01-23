Світова торгівля зерном. Україна вирвалась у лідери за підсумками минулого сезону

Наша країна – один з основних поставників ячменю, кукурудзи та пшениці

Україна продовжує покращувати свої позиції на світовому ринку аграрної продукції. Як повідомляє «Агроньюс» з посиланням на дані Міністерства сільського господарства США, в 2019/2020 маркетинговому році в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла друге місце за обсягом поставок ячменя, четверте – по кукурудзі і пʼяте – по пшениці.

Повідомлялося, що в 2020 році врожай зернових і зернобобових в Україні склав 65,4 млн тонн, тоді як у 2019 році – 75,1 млн тонн, у 2018 році – 70,1 млн тонн.

У розрізі культур зібрано:

пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га;

ячменю – 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн га;

гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га;

кукурудзи – 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн га;

гречки – 106,5 тис. тонн з площі 78,5 тис. га;

проса – 244 тис. тонн з площі 150,4 тис. га;

цукрових буряків – 9,2 млн тонн з площі 216 тис. га;

соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га;

сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га;

ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.

Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га. Зокрема, посіяно:

пшениці – 6,1 млн га;

ячменю – 954,7 тис. га;

жита – 125,2 тис. га;

ріпаку – 881,1 тис. га.

Раніше повідомлялося про те, що врожай кукурудзи виявився меншим від очікуваного через посуху на півдні та в центрі України.