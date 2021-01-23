Світова торгівля зерном. Україна вирвалась у лідери за підсумками минулого сезону
Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці
Наша країна – один з основних поставників ячменю, кукурудзи та пшениці
Україна продовжує покращувати свої позиції на світовому ринку аграрної продукції. Як повідомляє «Агроньюс» з посиланням на дані Міністерства сільського господарства США, в 2019/2020 маркетинговому році в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла друге місце за обсягом поставок ячменя, четверте – по кукурудзі і пʼяте – по пшениці.
Повідомлялося, що в 2020 році врожай зернових і зернобобових в Україні склав 65,4 млн тонн, тоді як у 2019 році – 75,1 млн тонн, у 2018 році – 70,1 млн тонн.
У розрізі культур зібрано:
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пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га;
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ячменю – 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн га;
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гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га;
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кукурудзи – 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн га;
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гречки – 106,5 тис. тонн з площі 78,5 тис. га;
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проса – 244 тис. тонн з площі 150,4 тис. га;
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цукрових буряків – 9,2 млн тонн з площі 216 тис. га;
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соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га;
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сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га;
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ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.
Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га. Зокрема, посіяно:
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пшениці – 6,1 млн га;
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ячменю – 954,7 тис. га;
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жита – 125,2 тис. га;
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ріпаку – 881,1 тис. га.
Раніше повідомлялося про те, що врожай кукурудзи виявився меншим від очікуваного через посуху на півдні та в центрі України.
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