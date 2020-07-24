Попри значно менший врожай Україна продовжує активно експортувати зерно



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Експорт зернових в цьому сезоні на 1,32 млн т нижче за аналогічний період минулого маркетингового року

Експорт зернових станом на 24 липня досяг 1,14 млн тонн

Експорт зернових з України з початку 2020/21 маркетингового року (липень 2020 - червень 2021 г.) станом на 24 липня 2020 року досяг 1,14 млн т. Про це свідчать дані «Інформаційно-аналітичного порталу АПК України».

Експорт зернових в цьому сезоні на 1,32 млн т нижче за аналогічний період минулого маркетингового року.

На звітну дату в розрізі культур з України також експортовано:

пшениці - 412 тис. т (менше на 114 тис. т за аналогічний період 2019/20 МР);

ячменю - 301 тис. т (-198 тис. т);

кукурудзи - 396 тис. т (-1,01 млн т);

жита - 0,2 тис. т (+0,2 тис. т).

Як повідомлялося, 21 липня українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна.

Цифри невтішні. Станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного.

Нагадаємо, влада визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.

До слова, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн.