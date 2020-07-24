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    Економіка та фінанси

    Попри значно менший врожай Україна продовжує активно експортувати зерно

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    Експорт зернових в цьому сезоні на 1,32 млн т нижче за аналогічний період минулого маркетингового року - Попри значно менший врожай Україна продовжує активно експортувати зерно
    Експорт зернових в цьому сезоні на 1,32 млн т нижче за аналогічний період минулого маркетингового року

    Експорт зернових станом на 24 липня досяг 1,14 млн тонн

    Експорт зернових з України з початку 2020/21 маркетингового року (липень 2020 - червень 2021 г.) станом на 24 липня 2020 року досяг 1,14 млн т. Про це свідчать дані «Інформаційно-аналітичного порталу АПК України».  

    Експорт зернових в цьому сезоні на 1,32 млн т нижче за аналогічний період минулого маркетингового року.

    На звітну дату в розрізі культур з України також експортовано:

    • пшениці - 412 тис. т (менше на 114 тис. т за аналогічний період 2019/20 МР);
    • ячменю - 301 тис. т (-198 тис. т);
    • кукурудзи - 396 тис. т (-1,01 млн т);
    • жита - 0,2 тис. т (+0,2 тис. т).
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    Як повідомлялося, 21 липня  українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна.

    Цифри невтішні. Станом на середину липня зібраний урожай в Україні менший майже на 30% від минулорічного.

    Нагадаємо, влада визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.

    До слова, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн.

    експорт зерно Україна врожай
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