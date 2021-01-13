  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хліб в Україні подорожчає: на скільки зростуть ціни

    • Розсилка
    Зростання вартості відбудеться у зв'язку зі збільшенням закупівельних цін на зернові - Хліб в Україні подорожчає: на скільки зростуть ціни
    Зростання вартості відбудеться у зв'язку зі збільшенням закупівельних цін на зернові

    Ціни зростуть у першій половині 2021 року на 15-20%

    В Україні протягом 2021 року хліб подорожчає у середньому на 20%. Про це повідомив виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин у коментарі «Фокусу».

    «Нам варто очікувати підвищення цін на продукти переробки зерна в першій половині 2021 року на 15-20%», – заявив експерт.

    За його словами, ціни на хліб масових сортів підвищуватимуться повільніше – щонайбільше на 10%. Водночас зростання вартості преміальних сортів хліба та кондитерської продукції становитиме 20-25%.

    Пендзин стверджує, що зростання вартості відбудеться у зв'язку зі збільшенням закупівельних цін на зернові.

    «Кукурудза тепер продається по 7 тис. грн за тонну, пшениця – 7,5-8 тис. грн за тонну. Ще в липні кукурудза коштувала близько 5 тис. грн за тонну, а пшениця – приблизно 6 тис. грн за тонну», – нагадав експерт.

    Як повідомлялося, вартість української пшениці на експортному ринку перевищила шестирічний максимум.

    Нагадаємо, Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки.

    Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

    У 2020 році зерно складало п'яту частину всього українського експорту.

    До слова, світові ціни на продовольство зросли до максимуму за останні три роки.

    Теги: продукти ціни зерно аграрії пшениця Україна хліб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies