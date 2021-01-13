Хліб в Україні подорожчає: на скільки зростуть ціни

Зростання вартості відбудеться у зв'язку зі збільшенням закупівельних цін на зернові

Ціни зростуть у першій половині 2021 року на 15-20%

В Україні протягом 2021 року хліб подорожчає у середньому на 20%. Про це повідомив виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин у коментарі «Фокусу».

«Нам варто очікувати підвищення цін на продукти переробки зерна в першій половині 2021 року на 15-20%», – заявив експерт.

За його словами, ціни на хліб масових сортів підвищуватимуться повільніше – щонайбільше на 10%. Водночас зростання вартості преміальних сортів хліба та кондитерської продукції становитиме 20-25%.

Пендзин стверджує, що зростання вартості відбудеться у зв'язку зі збільшенням закупівельних цін на зернові.

«Кукурудза тепер продається по 7 тис. грн за тонну, пшениця – 7,5-8 тис. грн за тонну. Ще в липні кукурудза коштувала близько 5 тис. грн за тонну, а пшениця – приблизно 6 тис. грн за тонну», – нагадав експерт.

Як повідомлялося, вартість української пшениці на експортному ринку перевищила шестирічний максимум.

Нагадаємо, Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки.

Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

У 2020 році зерно складало п'яту частину всього українського експорту.

До слова, світові ціни на продовольство зросли до максимуму за останні три роки.