Урожай-2020. В Україні зафіксовано антирекорд

У 2020 році в Україні зафіксували «кукурудзяний антирекрод»

Україна на початку літа 2020 року очікувала рекордний врожай кукурудзи ‒ 42-44 млн тонн виробництва, проте отримали антирекорд через посуху на півдні та в центрі України. Про це в коментарі AgroPolit.com сказав голова ради ГО «Бізнес-Варта», народний депутат 8-го скликання Іван Мірошниченко.

«У період травень-червень було підписано форвардних контрактів на обсяг понад 7 млн т кукурудзи. В реаліях країна отримала врожай, менший ніж 30 млн т, тож на експорт піде 20-21 млн т. На вході були очікування, що ціна кукурудзи йтиме вниз, а не вгору. Тому багато аграріїв продали багато врожаю кукурудзи наперед. Коли ж ціна пішла вгору, тоді і сягнула 170-175 доларів за тонну — законтрактовано значну частину форвардних контрактів з 7-8 млн т проданих кукурудзи. Зростання відбулося на $70-80 на тонні з початку сезону до сьогоднішнього рівня. Наразі при ціні в $230 за тонну почалися дефолти аграріїв з невиконання форвардних контрактів. Це велике питання з точки зору управління ризиками як аграріями, так і трейдерами-tкспортерами, але угоди треба виконувати або шукати ринкові та цивілізовані шляхи виходу, в кожному випадку індивідуально за кожним контрактом та контрагентом. З України ми вивезли тільки 8,1-8,3 млн т.», ‒ розповів Іван Мірошниченко.

За його словами, попит на кукурудзу на міжнародному ринку стабільний та зростатиме в 2021 році, головним чином завдяки Китаю.

На думку Мірошниченка, коли у лютому-березні Китай озвучить та позначить свої нові плани щодо закупівлі та попиту кукурудзи, на Україну чекає певний позитивний сюрприз, і це потягне ціну зерна знову вгору. «Адже у Китаї планують поповнювати держрезерви на 2021 рік, відбувається індустріалізація виробництва м’яса, а це більш професійне кормовиробництво й урбанізація населення, що збільшує попит через якість життя та споживання. За період літо-осінь ціна кукурудзи змінилася на $50-$70 відповідно до періодів. Очікую, що далі буде теж зростання, але не таке значне. Тобто ще ця історія з відновленням високих цін не закінчена. Тому хто з українських тваринників хоче мати дешевші комбікорму чи борошно, той має вже зараз закупити сировину для переробки – як пшеницю так і кукурудзу, інші фуражні групи», ‒ додав Іван Мірошниченко.

Нагадаємо, уряд та РНБО отримав відкритий лист від трьох асоціацій тваринників, які просять ввести державне регулювання на кукурудзу.

Як повідомлялося наприкінці грудня, Мінекономіки повідомило про запаси зернових та бобових культур в Україні.

Через посуху торік Україна зібрала найменший урожай за останні чотири роки.

До слова, світові ціни на продовольство зросли до максимуму за останні три роки.