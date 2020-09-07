На тлі протестів Білорусь втрачає золотовалютні резерви



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У Білорусі падають золотовалютні резерви

Золотовалютні резерви Білорусі в серпні знизилися на майже 16%

Станом на 1 вересня 2020 року міжнародні резервні активи Республіки Білорусь склали $7,458 млрд, що на 15,8% менше ніж їх показник у липні.

За даними центробанку Білорусі, в серпні золотовалютні резерви зменшились на $1,4 млрд після їх зростання в липні на 0,7%, або на $61,8 млн до $8,86 млрд (в еквіваленті).

«Зниження рівня міжнародних резервних активів за підсумками серпня в основному обумовлено продажем Національним банком іноземної валюти на торгах ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа», - зазначає регулятор.

При цьому урядом і центробанком Білорусі виконано зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті на загальну суму $351,7 млн.

Підтримці рівня золотовалютних резервів країни в серпні також сприяло надходження коштів від продажу облігацій міністерства фінансів, номінованих в іноземній валюті, а також надходження іноземної валюти в бюджет.

За планом центробанку Білорусі обсяг міжнародних резервних активів на 1 січня 2021 року має становити не менше 7,3 млрд доларів.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.