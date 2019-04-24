Світовий банк назвав головні реформи, які зробила Україна за останні п'ять років



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У Світовому банку нагадали, що реформи необхідні для економічного зростання

У 2018 році зростання ВВП в Україні прискорилося до 3,3%, але макроекономічна вразливість не зникла та відновлення економіки залишилося нестійким

Україні протягом останніх п’яти років довелося зіткнутися з низкою гострих проблем у сфері політики, безпеки та економіки, але за цей час були реалізовані реформи в різних сферах. Про це йдеться в новому огляді Світового банку в Україні.

Як зазначається в огляді, до ключових реформ, реалізованих після 2014 року, належать:

значна фіскальна консолідація,

перехід на гнучкий валютний курс,

реформування тарифів на енергоносії та системи соціальної допомоги,

забезпечення більшої прозорості державних закупівель,

спрощення регулювання бізнесу.

«Інші важливі реформи, які включають: стабілізацію та реструктуризацію банківського сектору, схвалення пакету реформ у сфері охорони здоров’я, створення антикорупційних органів і впровадження декларування майна та доходів посадовими й службовими особами держави, - тривалий час стримувалися впливовими колами, які і надалі продовжують протидіяти реформам», - йдеться в документі.

У Світовому банку вважають, що у перспективі Україні необхідно буде здійснювати реформи за багатьма напрямками, щоб забезпечити стале відновлення економіки та загальне процвітання.