  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світовий банк назвав головні реформи, які зробила Україна за останні п'ять років

    • Розсилка
    <p>У Світовому банку&nbsp;нагадали, що реформи необхідні для економічного зростання</p> - Світовий банк назвав головні реформи, які зробила Україна за останні п'ять років

    У Світовому банку нагадали, що реформи необхідні для економічного зростання

    У 2018 році зростання ВВП в Україні прискорилося до 3,3%, але макроекономічна вразливість не зникла та відновлення економіки залишилося нестійким

    Україні протягом останніх п’яти років довелося зіткнутися з низкою гострих проблем у сфері політики, безпеки та економіки, але за цей час були реалізовані реформи в різних сферах. Про це йдеться в новому огляді Світового банку в Україні.

    Як зазначається в огляді, до ключових реформ, реалізованих після 2014 року, належать:

    • значна фіскальна консолідація,
    • перехід на гнучкий валютний курс,
    • реформування тарифів на енергоносії та системи соціальної допомоги,
    • забезпечення більшої прозорості державних закупівель,
    • спрощення регулювання бізнесу.

    «Інші важливі реформи, які включають: стабілізацію та реструктуризацію банківського сектору, схвалення  пакету реформ у сфері охорони здоров’я, створення антикорупційних органів і впровадження декларування майна та доходів посадовими й службовими особами держави, - тривалий час стримувалися впливовими колами, які і надалі продовжують протидіяти реформам», - йдеться в документі.

    У Світовому банку вважають, що у перспективі Україні необхідно буде здійснювати реформи за багатьма напрямками, щоб забезпечити стале відновлення економіки та загальне процвітання.

     

    Читайте також
    реформа економіка Світовий банк ВВП Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ