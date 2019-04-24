В Україні у травні розпочнеться спецоперація «Кордон-2019»



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Операцію Державна прикордонна служба проводитиме у взаємодії із НПУ, ДМС, НГУ, СБУ, ПС ЗСУ, ДФС, Державною авіаційною службою, Міністерством освіти і науки України, Украерорухом та Укрзалізницею

Прикордонники заявили про початок підготовки спеціальної операції «Кордон-2019», яка направлена на зниження рівня протиправної діяльності на державному кордоні. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«23 квітня розпочався підготовчий етап спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2019». Активна її фаза проходитиме від 10 травня по 30 листопада 2019 року. В рамках операції проводитимуться заходи із протидії загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон нелегальних мігрантів, підакцизних товарів, контрабанди наркотичних засобів, зброї тощо», — йдеться у повідомленні.

Відмічається, операцію Державна прикордонна служба проводитиме у взаємодії із НПУ, ДМС, НГУ, СБУ, ПС ЗСУ, ДФС, Державною авіаційною службою, Міністерством освіти і науки України, Украерорухом та Укрзалізницею.

Операцію планують провести у 15-ти прикордонних областях (крім району проведення Операції об’єднаних сил) та м. Київ.

«В ході операції передбачається проведення раптових дій резервів на найбільш активних ділянках кордону та в пунктах пропуску, застосування спільних міжвідомчих мобільних груп на шляхах руху правопорушників та в пунктах пропуску. Планується проводити повітряний моніторинг прикордонних районів та лінії кордону із застосуванням прикордонної (в тому числі безпілотної) авіації, спільні із представниками взаємодіючих структур перевірки суб’єктів авіаційної діяльності поза межами контрольованих прикордонних районів, поїздів які рухаються до кордону, місць накопичення контрабандних товарів та вантажів тощо, а також спільні заходи з охорони кордону із колегами суміжних країн, патрулювання морської та річкових ділянок тощо», — додали прикордонники.

Зазначається, за підсумками минулорічної операції “Кордон-2018” було затримано 540 нелегальних мігрантів, 18,4 тисячі осіб — за порушення державного кордону та 4750 осіб — за порушення прикордонного режиму. А під час проведення заходів прикордонного контролю виявлено 265 підроблених та більше 3230 недійсних паспортних документів. Також минулого року під час проведення операції відмовлено в пропуску через державний кордон 11,5 тис. іноземцям, з яких понад 3 тисячі потенційних нелегальних мігрантів.