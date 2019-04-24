«Нафтогаз» підвищив тариф для промисловості на 5-11%



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«Нафтогаз» пропонує газ за ціною 6 299,00 – 6 948,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)

НАК «Нафтогаз України» встановила для промисловості нові ціни на газ, які діятимуть у травні 2019 року. Таким чином, тариф для промислових споживачів зросте на 5,2-11,5% залежно від обсягів споживання газу.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Зазначимо, що тариф на газ для промисловості встановлюється залежно від рівня ринкових цін на газ. Відтак підвищення вартості газу для промислових споживачів свідчить про його здорожчання на ринку.

«Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. В залежності від цих показників, «Нафтогаз» пропонує газ за ціною 6 299,00 – 6 948,00 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)», — зазначають у «Нафтогазі».

Зазначимо, що у березні на енергетичних біржах Європи, на яких Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне паливо різко впала. Так, рівень цін на ринку чи не вперше став нижчим за рівень регульованих державою цін. Тому 3 квітня уряд ухвалив постанову №293, якою зобов'язав «Нафтогаз» продавати газ населенню за ринковими цінами.

Згодом у «Нафтогазі» повідомили, що виконати цю постанову уряду неможливо, адже вона суперечить іншим урядовим постановам, зокрема про ПСО (спеціальні зобов’язання «Нафтогазу» продавати газ населенню за встановленою урядом ціною). Також у компанії закликали уряд або скасувати ПСО, або внести до нього зміни, щоб для зниження цін на газ для населення були всі законні підстави.

В уряді на таку пропозицію відповіли ультиматумом, закликавши НАК до 24 квітня публічно заявити про зниження цін на газ для населення у травні. Якщо цього не станеться, то уряд звільнить голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, контракт з яким продовжили напередодні.

22 квітня у компанії повідомили, що погодили з урядом зменшення цін на газ для населення до 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Водночас, відповідно до домовленостей України з Міжнародним валютним фондом та постанови про ПСО, з 1 травня ціни на газ для населення мають зрости до 9850 гривень за тисячу кубометрів(зараз ціни на газ для населення складають 8550 гривень за тисячу кубометрів), а з 1 січня 2020 року — до 12 300 гривень за тисячу кубометрів.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, повинна формуватися із вдвох факторів — собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його закупити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.