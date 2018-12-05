Світовий Банк не бачить причин для росту економіки РФ більше 1,6% на рік



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На економіку РФ негативно впливають значні внутрішні ризики

Московське відділення Світового Банку опублікувало сорокову доповідь щодо стану економіки РФ. Експерти даної установи чекають збільшення темнів економічного розвитку РФ із 1,6% в 2018 році до 1,8% в 2020 році. При цьому єдиним фактором, який може цьому сприяти буде відносно велика ціна на нафту. Але такими темпами росту економіки РФ буде наближатися до розвинених країн чим до країн, які розвиваються. Перші за цей час будуть рости із темпами +1,7% ВВП в середньому, а другі із швидкістю 4,6% ВВП. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Проте і оцінки щодо економічного зростання РФ в 2019-2020 роках можуть бути завищеними. Негативно позначитися на економіці можуть нові санкції США і негативна зовнішня кон’юнктура, а також такі внутрішні ризики як інфляція разом із проблемами в бюджетній і банківській сферах. Значні ризики створює саме банківський сектор. Так в РФ серед всіх країн БРІКС співвідношення резервів і поганих кредитів є найгіршим. Рівень заборгованості населення відносно їх доходів складає 25%.

Збільшення щорічного росту економіки РФ до показника в 3% можливе лише на 2028 рік. Проте для цього необхідним є не лише завершення пенсійної реформи, але і збільшення потоку мігрантів, інвестицій і продуктивності серед всіх факторів виробництва. Саме підвищення продуктивності всіх факторів виробництва (капітал, робоча сила, технології, інфраструктура і інституції) є ключовим. Збільшення на 1% продуктивності в цих сферах дає також ріст ВВП на 1% відповідно до розрахунків.

Економіка РФ і далі значною мірою продовжує залежати від експорту енергоресурсів. В 2017 році доля експорту нафти і газу в загальному експорті склала 59%. І хоча за 2014-2017 роки доля експорту енергоресурсів в загальному експорті впала, проте збільшилася роль інших традиційних статей експорту РФ.