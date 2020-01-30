Світовий конґрес українців вшановує пам’ять героїв Крут



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Стефан Романів та Сергій Касянчук біля пам'ятника Героям Крут, Київ Фото: ukrainianworldcongress.org

Подвиг українських курсантів, студентів та гімназистів є однією з найбільш легендарних сторінок української історії та прикладом героїчного подвигу в ім’я України та її незалежності

Cвітовий Конґрес Українців (СКУ) разом з багатомільйонною українською діаспорою вшановує пам’ять Героїв Крут, які загинули, добровільно захищаючи молоду Українську державу під час нерівного бою з більшовицькою армією 29 січня 1918 року. Про це йдеться на сайті Світового конгресу українців.

Попри те, що бій під Крутами завершився поразкою, він мав вирішальне значення для української дипломатії. Затримавши наступ більшовиків на Київ на чотири дні, бій під Крутами дозволив уряду Української Народної Республіки вперше з часів скасування Гетьманщини добитися міжнародного визнання України.

Подвиг українських курсантів, студентів та гімназистів є однією з найбільш легендарних сторінок української історії та прикладом героїчного подвигу в ім’я України та її незалежності. Герої Крут і тепер надихають український народ на перемогу в боротьбі проти неоголошеної війни Російської Федерації, яка нелегально окупувала Крим та вже понад п’ять років продовжує вести жорстокі військові дії на Сході України.

«Сьогодні ми прийшли до Аскольдової могили, щоб схилити голову перед світлою пам’яттю Героїв Крут, які стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну, - заявив Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів. – У цей день ми також віддаємо шану нашим сучасникам – Героям Небесної Сотні та всім загиблим захисникам України під час нинішньої гібридної війни Росії проти України. Їхній подвиг назавжди залишиться в нашій пам’яті та в наших серцях!».

Як повідомлялось, у Києві, 25 січня, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». Їхніми супротивниками (більшовиками) були представники іншого такого клубу «Заколотники».

Крім відтворення поєдинку, всі охочі мали змогу долучитися до традиційної смолоскипної ходи, яка проходила від Арсенальної площі до Аскольдової могили. Саме там поховали героїв бою під Крутами, які чотири дні відстоювали наступ радянських військ, і не підпускали їх у Київ.

Січневе повстання - збройний виступ в Києві 16 (29) січня - 22 грудень (4 лютого) 1918 року, організоване Київським комітетом більшовицької партії проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки під час наступу військ радянської Росії на Київ.

Повстання тривало сім днів і було придушене українськими військами. Центром підготовки до збройного виступу проти Центральної Ради став завод «Арсенал».