«Свій» генпрокурор Зеленського назвав його оточення «придуркуватим»

Попередник Венедіктової Руслан Рябошапка був на посаді генпрокурора лише близько півроку

Попередник Венедіктової Руслан Рябошапка був на посаді генпрокурора лише близько півроку

Рябошапка вважає, що нинішнє політичне «фрик-шоу» триватиме недовго.

Прихід до влади Володимира Зеленського призвів до зміни еліт в Україні. Нові «обличчя», які він привів у політику та які зараз оточують Зеленського, є «карикатурними, злодійкуватими, а часто – придуркуватими». Таку заяву зробив колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, який на початку політичної кар’єри Зеленського був у його команді.

«Люди, які ще два з половиною роки тому формували порядок денний країни і здавалися всесильними, зараз відійшли в тінь та займаються здебільшого захистом свого майбутнього. Звісно, проблемою є те, що нові персонажі, яких привів до влади та які зараз оточують Зеленського, є карикатурними, злодійкуватими, а часто – придуркуватими», – написав Рябошапка у фейсбуці.

Водночас він вважає, що саме «на руїнах цього нетривалого фрик-шоу можуть постати нові еліти з молодого покоління українців». Ці нові політичні сили, на думку ексгенпрокурора, вже виховані на демократичних цінностях і бачать Україну складовою західного геополітичного простору, а «не осколком совка, у якому «теж були свої плюси».

Руслан Рябошапка розкритикував оточення Зеленського

Володимир Зеленський 25 липня 2019 року у телефонній розмові з експрезидентом США Дональдом Трампом заявив про тоді майбутнього генпрокурора Руслана Рябошапку, що це «на 100% своя людина».

До слова, ще у травні Рябошапка розповідав, що Арсен Аваков на посаді глави МВС став настільки впливовим, що загрожує самому Офісу президента, тому голові МВС уже шукають заміну.

Також Рябошапка розповів, що президент Володимир Зеленський та представники його команди можуть понести кримінальну відповідальність за низку ухвалених ними рішень.

На запитання, чи напрацювала команда Зеленського «на другий президентський термін або ж на перший тюремний», колишній генпрокурор відповів, що «очікувань і сподівань українців» команда президента поки не виправдала.

Рябошапка також зазначив, що однією з ключових проблем Зеленського є глава його офісу Андрій Єрмак. Рябошапка також заявив, що «Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон».

За словами Рябошапки, саме Єрмак через юриста Джуліані вів переговори з командою Дональда Трампа. Він намагався переконати Зеленського, щоб Україна підтримала Трампа в боротьбі з Джо Байденом.