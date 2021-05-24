Уже йде дискусія, хто замінить Авакова – ексгенпрокурор Рябошапка

«Зеленський опирався на Авакова, але зараз він для Офісу становить певну загрозу», – Рябошапка

Міністр Арсен Аваков став настільки впливовим, що загрожує самому Офісу президента, тому голові МВС уже шукають заміну. Про це в інтерв’ю каналу «Є питання» сказав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Головною причиною того, що міністра досі не звільнили, він назвав відсутність голосів у парламенті під голосування за відставку Авакова.

«Зеленський опирався на Авакова, але зараз він для Офісу становить певну загрозу, оскільки він занадто сильний для них, і він є єдиним, хто фактично незалежний від Офісу в Уряді. Чому вони не зробили цього [не звільнили його] досі? Тому що немає голосів у парламенті. Як тільки буде впевненість, що ці голоси будуть, я думаю, що кар’єра міністра закінчиться. Наскільки я знаю, уже іде дискусія про ім’я нового міністра внутрішніх справ, про те, хто може його замінити», – сказав Рябошапка.

На питання, чи називаються вже конкретні імена, ексгенпрокурор відповів ствердно.

Також Рябошапка розповів, що президент України Володимир Зеленський та представники його команди можуть понести кримінальну відповідальність за низку ухвалених ними рішень.

На запитання, чи напрацювала команда Зеленського «на другий президентський термін, або ж на перший тюремний», колишній генпрокурор відповів, що «очікувань і сподівань українців» команда президента поки не виконала.

Рябошапка також зазначив, що однією з ключових проблем Зеленського є глава його офісу Андрій Єрмак. Рябошапка також заявив, що «Єрмак – це людина, для якої Москва ближче, ніж Вашингтон».

За словами Рябошапки, саме Єрмак через юриста Джуліані вів переговори з командою Дональда Трампа, він намагався переконати Зеленського, щоб Україна підтримала Трампа в боротьбі з Джо Байденом.