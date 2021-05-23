Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за «вагнерівців» й інші рішення, – Рябошапка

«Санкції щодо контрабандистів чи санкції щодо злодіїв у законі – вони очевидно незаконні» – ексгенпрокурор

Президент України Володимир Зеленський та представники його команди можуть понести кримінальну відповідальність за низку ухвалених ними рішень.

Таку думку висловив колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка, – повідомляє YouTube-канал «Є питання».

У нього запитали, чи може з юридичної точки зору понести відповідальність команда Зеленського і він сам за деякі рішення, ухвалені за останні два роки: «справу вагнерівців» (якщо буде доведено, що на Банковій мав місце злив інформації щодо цієї спецоперації); спосіб звільнення голови Конституційного суду; закриту »справу Татарова» (заступника голови Офісу президента Олега Татарова) тощо. На це Рябошапка відповів ствердно.

«Я думаю, що за все з цього, що ви назвали, вони можуть понести відповідальність. Є деякі рішення, які взагалі лежать на поверхні. Там практично нічого не потрібно доводити. Ті самі санкції щодо контрабандистів чи санкції щодо злодіїв у законі – вони очевидно незаконні. Ці санкції запроваджені не рішенням Ради національної безпеки і оборони. РНБО давала рекомендації президентові щодо застосування санкцій, а президент власним підписом, одноособово впровадив це рішення. Він міг або впровадити, або не впровадити. Впровадивши, він одноособово взяв на себе відповідальність кримінальну за це», – наголосив Рябошапка.

За його словами, в майбутньому предметом для розслідування можуть стати і дії людей, які готували санкції.

«Наприклад, санкції щодо фінансування тероризму. Мені дивно чути від Баканова (голови СБУ Івана Баканова, – ред.), який вносив подання застосувати санкції, а потім говорить, що в нього немає доказів. Принаймні, він мав би бути більш стриманим і не говорити, що цих доказів не існує. Так само люди, які готували санкції щодо контрабандистів чи злодіїв у законі, – вони теж повинні були розуміти, що підготовка такого рішення є незаконною. От зараз розслідують справу щодо Харківських угод. Це дуже схожа історія, і спосіб доказування буде таким самим. Люди, які готували проєкти рішень, понесуть відповідальність. Люди, які підписували ці документи, понесуть відповідальність», – пояснив Рябошапка.

Він додав, що Володимир Зеленський також повинен це усвідомити.

«І Зеленський теж має це розуміти. Він має усвідомити, що неправда – те, що його переконують, що це колегіальне рішення і він за нього не буде нести відповідальності», – зазначив Рябошапка.

На запитання, чи напрацювала команда Зеленського «на другий президентський термін, або ж на перший тюремний», колишній генпрокурор відповів, що «очікувань і сподівань українців» команда президента поки не виконала.

«З іншого боку можна це оцінити як свого роду таке цунамі, яке може зруйнувати той політичний ландшафт, що існував попередні 30 років. Кланові, олігархічні зв’язки, зв’язки між олігархами і політиками – це все може бути зруйновано таким цунамі, яким є сьогодні Зеленський. Інша проблема, що цей цунамі некерований, і, крім того, що зруйнувати олігархічні клани, він може зруйнувати і саму країну», – заявив Рябошапка.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у Президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів. Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

Як повідомлялося, у квітні Венедіктова запевнила, що контролює хід слідства у справі «вагнерівців».

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