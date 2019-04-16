Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)



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У Мережі показали перший електрокар від Aston Martin Фото: Aston Martin

Появи першого електричного Aston Martin довелося чекати майже чотири роки після оголошення

На автосалоні в Шанхаї англійська компанія Aston Martin представила перший електричний автомобіль Rapide E свого виробництва. Про це повідомляє The Verge.

Rapide E оснастять акумулятором ємністю в 65 ампер на годину. Імовірно, він забезпечить автомобілю тривалість ходу на 320 кілометрів на одному заряді. Максимальна швидкість складе 250 км на годину, а розгін до 100 км/год - за чотири секунди.

Спеціальна швидка електронна зарядка дозволить зарядити акумулятор, приблизно, за 40 хвилин.

Компанія виготовить всього 155 автомобілів цієї моделі. Про ціну та інші характеристики новинки поки не повідомляють.