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    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)

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    <p>У Мережі показали перший електрокар від Aston Martin</p> - Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)

    У Мережі показали перший електрокар від Aston Martin

    Фото: Aston Martin

    Появи першого електричного Aston Martin довелося чекати майже чотири роки після оголошення

    На автосалоні в Шанхаї англійська компанія Aston Martin представила перший електричний автомобіль Rapide E свого виробництва. Про це повідомляє The Verge.

    Rapide E оснастять акумулятором ємністю в 65 ампер на годину. Імовірно, він забезпечить автомобілю тривалість ходу на 320 кілометрів на одному заряді. Максимальна швидкість складе 250 км на годину, а розгін до 100 км/год - за чотири секунди. 

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    Спеціальна швидка електронна зарядка дозволить зарядити акумулятор, приблизно, за 40 хвилин. 

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    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)
    Свій перший електрокар представив Aston Martin (фото, відео)

    Компанія виготовить всього 155 автомобілів цієї моделі. Про ціну та інші характеристики новинки поки не повідомляють.

     

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