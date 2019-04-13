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    Економіка та фінанси

    Електрокари Tesla подорожчали

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    <p>Електрокари Tesla подорожчали</p> - Електрокари Tesla подорожчали

    Електрокари Tesla подорожчали

    Tesla зробила Autopilot обов’язковою функцією для усіх своїх електромобілів, що збільшило ціну на них на 2 тисячі доларів

    Компанія Tesla підвищила ціни на свої електромобілі, а також прибрала можливість купити найдешевшу їх модель в Інтернеті.

    Про це повідомляє CNN.

    «Компанія Tesla зробила Autopilot обов’язковою функцією для усіх своїх електромобілів, що збільшило ціну на них на 2 тисячі доларів, а також прибрала можливість купити найдешевшу модель – Tesla Model 3 (Standart Range) через свій сайт», – йдеться в повідомленні.

    Тобто відтепер базовий набір можливостей Autopilot, який раніше пропонувався в якості опції за 3 тисячі доларів, тепер включений в стандартний набір можливостей і є обов’язковою функцією для всіх авто виробника. Єдиним винятком стане «народна» Tesla Model 3 (Standard Range) за 35 тисяч доларів.

    Як повідомлялося, нещодавно Tesla анонсувала закриття роздрібних магазинів в рамках нової стратегії продажів з переорієнтацією на онлайн. 

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