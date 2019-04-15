Рада ЄС підтримала скорочення викидів для нових автівок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз у ЄС середній показник вихлопів складає 118,5 г CO2 на кілометр пробігу

Нові стандарти спонукатимуть виробників автомобілів до розвитку екологічних технологій

Європейська Рада прийняла нові, більш жорсткі вимоги до зменшення викидів вуглекислого газу для нових автомобілів і мікроавтобусів. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, 15 квітня.

«Мета прийнятих сьогодні регуляторних правил - забезпечити, щоб з 2030 року нові автомобілі виробляли в середньому на 37,5% менше СО2, а нові мікроавтобуси - на 31% менше СО2 у порівнянні з показниками 2021 року. У період з 2025-го до 2029 року як автомобілі, так і мікроавтобуси повинні зменшити викиди в атмосферу СО2 на 15%. Ці правила поширюються на весь автомобільний парк на території ЄС», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові стандарти дозволять Євросоюзу наблизитися до досягнення кліматичних цілей і спонукатимуть виробників автомобілів до розвитку технологій для зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Рішення Ради ЄС є останнім етапом у правовій процедурі ЄС щодо впровадження нових вимог за граничний рівень викидів для автомобілів. Документ незабаром буде опублікований в офіційному журналі ЄС - і опісля він вступить у силу.

До слова, раніше у Єврокомісії заявили, що німецькі виробники автомобілів BMW, Daimler та VW змовились між собою у розробці технології щодо приховування обсягів викидів в атмосферу. За попередніми даними комісії, в період з 2006 по 2014 років між Volkswagen, BMW і Daimler мали місце «систематичні домовленості щодо використовуваних технологій контролю вихлопних газів». «Таким чином, німецькі автовиробники домовилися обмежити конкуренцію у розробці технологій очищення викидів бензинових і дизельних автомобілів», - зазначили у Єврокомісії.