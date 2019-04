Кандидат у президенти США буде використовувати голограму у передвиборчих перегонах

Янг планує використовувати голограму для виступу під час мітингів в різних штатах країни

У США за крісло глави держави вже мають намір боротися понад 20 кандидатів. Передвиборча кампанія кожного з них включатиме зустрічі з виборцями, мітинги і виступи, а тому у політиків дуже напружений графік і, часом, їм потрібно бути у декількох місцях одночасно. У кандидата у президенти від Демократичної партії Ендрю Янга (Andrew Yang) є ідея, як вирішити цю проблему – власна голограма.

Про це повідомляє Naked-science.

Янг не новачок у подібних новітніх ідеях, адже в разі його обрання політик обіцяє ввести гарантований базовий дохід. Минулого тижня він розповів про ще одну футуристичну ідею пов’язану з використанням голографічної присутності у виборчих перегонах. Вперше Янг продемонстрував цю концепцію на каналі TMZ. Під час презентації одного з сегментів можна було побачити, як голограма політика танцювала поруч з голограмою загиблого репера Тупака Шакура.

Me trying out being a hologram with hologram Tupac pic.twitter.com/IclQvAa27z