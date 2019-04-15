Кандидат у президенти США буде використовувати голограму у передвиборчих перегонах



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Ендрю Янг - наймолодший кандидат в президенти США

Янг планує використовувати голограму для виступу під час мітингів в різних штатах країни

У США за крісло глави держави вже мають намір боротися понад 20 кандидатів. Передвиборча кампанія кожного з них включатиме зустрічі з виборцями, мітинги і виступи, а тому у політиків дуже напружений графік і, часом, їм потрібно бути у декількох місцях одночасно. У кандидата у президенти від Демократичної партії Ендрю Янга (Andrew Yang) є ідея, як вирішити цю проблему – власна голограма.

Про це повідомляє Naked-science.

Янг не новачок у подібних новітніх ідеях, адже в разі його обрання політик обіцяє ввести гарантований базовий дохід. Минулого тижня він розповів про ще одну футуристичну ідею пов’язану з використанням голографічної присутності у виборчих перегонах. Вперше Янг продемонстрував цю концепцію на каналі TMZ. Під час презентації одного з сегментів можна було побачити, як голограма політика танцювала поруч з голограмою загиблого репера Тупака Шакура.

Me trying out being a hologram with hologram Tupac pic.twitter.com/IclQvAa27z — Andrew Yang (@AndrewYang) 11 квітня 2019 р.

«Голограма пов’язана з ідеєю кампанії про те, що зараз 2019 рік, а скоро буде 2020-й: світ змінюється, і ми не можемо просто продовжувати робити одне і те ж знову і знову в очікуванні, що це принесе потрібні нам результати», – пояснив Янг в недавньому інтерв’ю газеті штату Айова Carroll Times Herald.

Згідно з уявленнями Янга, голограма буде транслюватися на кузові вантажівки, розповість його попередньо записану передвиборну промову, після чого підключатиметься сам Янг, щоб відповідати на питання у прямому ефірі.

Янг не єдиний кандидат у президенти від демократів, який зосереджений на технологіях і їх ролі в економіці США. Його конкурент, сенаторка Елізабет Уоррен (Elizabeth Warren) оголосила про амбітний план по боротьбі з найбільшими компанія Силіконової долини, «подрібнивши» Amazon, Facebook і Google на частини задля створення конкуренції.