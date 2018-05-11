Свіже опитування: до Ради проходять сім партій

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Засідання Верховної Ради

20,8% не змогли відповісти, за кого вони проголосували би

Сім політичних партій проходять у Верховну Раду за опитуванням центру соціальних досліджень «Софія».

11,8% опитаних проголосували б за партію «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 10,1% - Опозиційний блок, 9,1% - Блок Петра Порошенка «Солідарність», 8,5% - «Громадянську позицію» Анатолія Гриценка, 6,2% - Радикальну партію Олега Ляшка, 5,4% - «За життя», а 5% - Об'єднання «Самопоміч».

Інші партії набрали б менше прохідних 5%.

Зокрема, 3,6% набрала б партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 1,9% - УДАР Віталія Кличка, 1,7% - «Рух нових сил», по 1,2% - Українське об'єднання патріотів («Укроп»), партія прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Суспільно-політична платформа Надії Савченко.

2,8% опитаних проголосували б проти всіх, а 20,8% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 19 по 30 квітня.

Було опитано 2 016 повнолітніх жителів в усіх областях України (на підконтрольній території) методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.