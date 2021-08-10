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    Свіжі рейтинги. Кожен третій українець готовий обрати Зеленського вдруге

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    За Зеленського у першому турі готові проголосувати 29% українців&nbsp; - Свіжі рейтинги. Кожен третій українець готовий обрати Зеленського вдруге
    За Зеленського у першому турі готові проголосувати 29% українців 
    Фото: ТСН

    У другому турі чинного президента готові обрати понад 60% громадян України

    Українці готові знову обрати Зеленського президентом. Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі знову отримав би Володимир Зеленський.

    Такими є результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня

    «Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що такі результати оприлюднив Центр Разумкова. А днем раніше «Социс» оприлюднив дещо інші рейтинги. За їхніми підрахунками, всього 19,5% опитаних віддали б свої голоси за Зеленського. Довіра українців до п’ятого президента Петра Порошенка також є досить високою – 14,3% готові підтримати лідера «Євросолідарності».

    За результатами дослідження Центру Разумкова, п’ятого президента Петра Порошенка готові підтримати 16% опитаних, співголову фракції «ОПЗЖ» Юрія Бойка − 15%, лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко – 11%.

    За главу партії «Сила і честь» Ігоря Смешка готові проголосувати 6%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 3%, за колишнього прем’єра Володимира Гройсмана – 3%, за свободівця Руслана Кошулинського – 3%, за спікера парламенту Дмитра Разумкова – 2%, за очільника партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – 2%, за мера столиці Віталія Кличка – 1%, за члена «Опоблоку» Олександра Вілкула – 1%.

    Центр Разумкова оприлюднив результати опитування

    Центр Разумкова оприлюднив результати опитування

    У другому турі, якби в нього вийшли Зеленський і Порошенко, то Зеленський би отримав 61% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а Порошенко – 39%.

    Центр Разумкова оприлюднив результати опитування

    Центр Разумкова оприлюднив результати опитування

    У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували би 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка – 32%.

    Центр Разумкова оприлюднив результати опитування

    Центр Разумкова оприлюднив результати опитування

    Також згідно з опитуванням, наразі українці найбільше довіряють Збройним силам України (68%), волонтерам (64%) та церкві (63,5%). Водночас найменше довіряють російським медіа, чиновникам, Верховній Раді та судам.

    Опитування відбувалося з 29 липня до 4 серпня методом інтерв'ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2019 людей від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово окупованого Криму та територій Донбасу. Вибірка репрезентативна для дорослого населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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    Теги: соцопитування вибори рейтинг українці Володимир Зеленський президент населення
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    Свіжі рейтинги. Кожен третій українець готовий обрати Зеленського вдруге