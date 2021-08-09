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    Новий президентський рейтинг. Розрив між Зеленським і Порошенком скорочується

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    У президентському рейтингу лідирують Зеленський і Порошенко, інші суттєво відстають - Новий президентський рейтинг. Розрив між Зеленським і Порошенком скорочується
    У президентському рейтингу лідирують Зеленський і Порошенко, інші суттєво відстають
    Фото: glavcom.ua

    14,3% готові підтримати Петра Порошенка

    Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то більшість українців знову б проголосувала за Володимира Зеленського. Такими є результати опитування соціологічної компанії Socis, проведеного з 29 липня по 3 серпня 2021 року.

    Зокрема, 19,5% від усіх опитаних віддали б свої голоси за Зеленського. Однак довіра українців до п’ятого президента Петра Порошенка також є досить високою – 14,3% готові підтримати лідера «Євросолідарності».

    Інші кандидати суттєво відстають. Приблизно рівні позиції мають Юрій Бойко (6,7%), Юлія Тимошенко (6,7%), Ігор Смешко (6,7%).

    Зазначимо, що на початку літа соціологи з'ясували, що якби вибори президента відбувались у червні, то Володимир Зеленський з 31% голосів переміг би Петра Порошенка, який набрав би 18,6%.

    На початку липня опитування показало, що у разі виборів, 22,8% населення віддало б свій голос за Зеленського, друге місце у рейтингу займає Петро Порошенко (18,4%).

    Якби вибори до Верховної Ради України відбулися у найближчу неділю, за партію «Слуга народу» проголосували б 18,6% від усіх опитаних виборців. За партію «Європейська Солідарність» готові проголосувати 13,7%.

    «ОПЗЖ» підтримують 11,5%, партію «Батьківщина» - 7,6%, «Сила і Честь» – 5,7%.

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    Дослідження проводилось з 29 липня по 3 серпня 2021 року методом телефонного опитування САТІ. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів.

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    Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко соцопитування вибори Юрій Бойко рейтинг Володимир Зеленський президент Ігор Смешко
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    Новий президентський рейтинг. Розрив між Зеленським і Порошенком скорочується