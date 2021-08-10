Збройні сили, церква і волонтери. Оприлюднено свіжий рейтинг довіри українців

Найбільше українці не довіряють російським ЗМІ, Верховній Раді та судам

Згідно з новим опитуванням, наразі українці найбільше довіряють Збройним силам України (68%), волонтерам (64%) та церкві (63,5%). Водночас найменше довіряють російським медіа, чиновникам, Верховній Раді та судам. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, яке проводили з 29 липня по 4 серпня 2021 року.

Також понад половина респондентів довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій (61%) та очільникам міста і селищ, у яких проживають (57%).

Водночас найчастіше респонденти повідомляли про недовіру до державних органів влади. Зокрема чиновникам не довіряють 76% опитаних, Верховній Раді – 75%, уряду та політичним партіям – по 72%.

74% українців загалом не довіряють судовій системі, а Вищому антикорупційному суду – 68%, Верховному та Конституційному суду – по 63%.

Далі йдуть Державна прикордонна служба (55%), Національна гвардія України (54%), добровольчі батальйони (53,5%) та ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (51%).

При цьому недовіра найчастіше висловлюється засобам масової інформації Росії (не довіряють їм 79% опитаних) та державному апарату і чиновникам (76%).

Також не довіряють українці прокуратурі та комерційним банкам (по 71%), Національному антикорупційному бюро України та Національному агентству з питань запобігання корупції (по 70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69%), Вищому антикорупційному суду (68%), Державній податковій службі Україні (65%) та Державній митній службі Україні (65%).

Далі за рейтингом недовіри йдуть місцеві суди (65%), Національний банк України (60%), президент України (58%), профспілки (55%), Національна поліція (53%), Рада національної безпеки та оборони України (51%), Служба безпеки України (50%).

Опитування відбувалося з 29 липня до 4 серпня методом інтерв'ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2019 людей від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово окупованого Криму та територій Донбасу. Вибірка репрезентативна для дорослого населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.