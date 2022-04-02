Anonymous «злили» 15 ГБ даних РПЦ

Нині ці дані пропонуються лише журналістам та дослідникам

Відома хакерська група Anonymous проінформувала, що «злила» 15 ГБ даних, що були викрадені у благодійного крила Російської православної церкви (РПЦ). Про це Anonymous повідомила в Tвітері.

«Хакери «злили» 15 ГБ даних, викрадених з благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через проєкт DDoSecrets», – заявили в Anonymous.

Зазначається, що нині ці дані пропонуються лише журналістам та дослідникам у зв’язку з характером самих даних.

Раніше хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля.

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії. А ще міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.