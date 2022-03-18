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    Думки вголос

    РПЦ закликає російських терористів стерти українську націю з лиця землі

    Псевдосвященик Міхаїл Агешин закликає &laquo;стереть украинскую нацию с лица земли&raquo; - РПЦ закликає російських терористів стерти українську націю з лиця землі
    Псевдосвященик Міхаїл Агешин закликає «стереть украинскую нацию с лица земли»

    Смертний гріх на тих, хто йде в Україну з війною!

    Мракобеси з Російської Православної Церкви видають російським терористам, яких відправляють у якості гарматного м’яса в Україну отакі листівки під виглядом «іконок» псевдосвятого Євгенія (Родіонова). Хто такий цей Родіонов – це строковик-російський окупант, який загинув під час Першої російсько-чеченської війни.

    Екзальтована матір Родінова вирішила, що син має бути канонізований і попри заборону Церкви далі сприяє поширенню цього псевдоцерквоного культу. Однозначно, що РПЦ цього двухсотого окупанта не канонізувала.

    Головне етичне питання, що Родіонов прийшов у Чечню, як окупант і гарматне м’ясо, а не вів справедливу і визвольну війну проти окупантів. Яка може бути канонізація?

    Але мабуть не це головне, що мракобеси з Московського Патріархату #церкваокупанта поширюють ці псевдоіконки, а гірше, що на звороті псевдосвященник Міхаїл Агешин закликає «стереть украинскую нацию с лица земли».

    Смертний гріх на тих, хто йде в Україну з війною!

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    Теги: росія окупанти війна РПЦ Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
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    РПЦ закликає російських терористів стерти українську націю з лиця землі