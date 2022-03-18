РПЦ закликає російських терористів стерти українську націю з лиця землі
Смертний гріх на тих, хто йде в Україну з війною!
Мракобеси з Російської Православної Церкви видають російським терористам, яких відправляють у якості гарматного м’яса в Україну отакі листівки під виглядом «іконок» псевдосвятого Євгенія (Родіонова). Хто такий цей Родіонов – це строковик-російський окупант, який загинув під час Першої російсько-чеченської війни.
Екзальтована матір Родінова вирішила, що син має бути канонізований і попри заборону Церкви далі сприяє поширенню цього псевдоцерквоного культу. Однозначно, що РПЦ цього двухсотого окупанта не канонізувала.
Головне етичне питання, що Родіонов прийшов у Чечню, як окупант і гарматне м’ясо, а не вів справедливу і визвольну війну проти окупантів. Яка може бути канонізація?
Але мабуть не це головне, що мракобеси з Московського Патріархату #церкваокупанта поширюють ці псевдоіконки, а гірше, що на звороті псевдосвященник Міхаїл Агешин закликає «стереть украинскую нацию с лица земли».
Смертний гріх на тих, хто йде в Україну з війною!
- Московська церква в Україні вперше визнала: Російська Федерація напала на Україну
- Момент істини для Онуфрія. Чому не чути про розрив з Московським патріархом?
- Митрополит московської церкви в Тернополі засудив Путіна через війну в Україні
- Намісник Лаври Павло відмовляється зрікатись Кирила, який виправдав убивства українців
- Патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні
- «Найганебніша проповідь». Кураєв прокоментував намагання Кирила виправдати війну в Україні