  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Чорноморець
рус
    Думки вголос

    Московський патріархат навіть зараз не хоче розірвати відносини з Кремлем

    • Юрій Чорноморець

      Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кремль давно використовує церкву у своїх цілях - Московський патріархат навіть зараз не хоче розірвати відносини з Кремлем
    Кремль давно використовує церкву у своїх цілях
    фото з відкритих джерел

    Триває 44-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Довгі роки, з 2001-го я розумів небезпеку нападу РФ як цілком реальну, а з 2004-го почав власну систематичну протидію інформаційній війні РФ в Україні, пропаганді імперських ідей як універсальних, відстоюванні універсальних та українських цінностей в протистоянні російським квазіцінностям, загорнутим у гламурні упаковки від кіріла до ткачова.

    Скільки я мав досвіду критики від різних впливових діячів УПЦ МП! Тисячі випадків, і безліч різких слів ранили моє серце.

    Тепер читаю їх сторінки в фейсбуці і там знаходжу такі слова проти російської імперії та керівництва РПЦ, які б я не написав би ні тоді, ні навіть зараз. Така переміна відбувалася, бо війна стала для них реальністю, від якої неможливо сховатися. Бо злочини росіян перевищили всяку міру та їх неможливо заперечувати.

    Я не радів ніколи і не радію зараз, що мої попередження «русмір приїде сюди на танках» справдилися.

    Я плачу і ридаю, тому що навіть зараз, коли вже всім все очевидно, керівництво УПЦ МП не може зробити простого кроку, оголосивши про розрив відносин з Москвою

    Кроку, який би був зроблений у будь-якій православній країні. Кроку, який вимагається Божою справедливістю і людською правдою. Кроку, який має ясно засвідчити: ми всі в Україні більше ніколи не повіримо жодному слову неправди чи напівправди.

    Зараз, коли патріарх Кіріл відверто заявив 3.04, що він благословляє війну Росії не лише проти України, але й проти всього цивілізованого світу, вже немає ніяких приводів для того, щоб будь-якому релігійному лідеру від митрополита Онуфрія до останнього сільського священника сказати «не все так однозначно».

    Як раз все стало просто і ясно, і Бог, народ, кожен українець чекає простих і давно перезрілих кроків повного розриву з Москвою

    Відновляти з ними євхаристійне спілкування можна буде в майбутньому лише тоді, коли вони офіційно покаються в своїй сьогоднішній позицій та всій минулій діяльності, що привела до війни.

    Керівництво УПЦ МП! Якщо Ви роками не бачили до чого приведе політика Росії та РПЦ, то зараз вже і Ваші вірні, і Ви самі все прекрасно побачили на власні очі. Прокидайтеся від духовного сну та починайте діяти, поки Бог та історія не засудили Вас!

    Це та сама одинадцята година, коли ще не пізно вчинити правильно на Божій ниві!

    Джерело: блог Юрія Чорноморця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти церква історія війна РПЦ політика релігія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Юрій Чорноморець
    Юрій Чорноморець

    Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Московський патріархат навіть зараз не хоче розірвати відносини з Кремлем