Московський патріархат навіть зараз не хоче розірвати відносини з Кремлем

Триває 44-й день повномасштабної війни Росії проти України

Довгі роки, з 2001-го я розумів небезпеку нападу РФ як цілком реальну, а з 2004-го почав власну систематичну протидію інформаційній війні РФ в Україні, пропаганді імперських ідей як універсальних, відстоюванні універсальних та українських цінностей в протистоянні російським квазіцінностям, загорнутим у гламурні упаковки від кіріла до ткачова.

Скільки я мав досвіду критики від різних впливових діячів УПЦ МП! Тисячі випадків, і безліч різких слів ранили моє серце.

Тепер читаю їх сторінки в фейсбуці і там знаходжу такі слова проти російської імперії та керівництва РПЦ, які б я не написав би ні тоді, ні навіть зараз. Така переміна відбувалася, бо війна стала для них реальністю, від якої неможливо сховатися. Бо злочини росіян перевищили всяку міру та їх неможливо заперечувати.

Я не радів ніколи і не радію зараз, що мої попередження «русмір приїде сюди на танках» справдилися.

Я плачу і ридаю, тому що навіть зараз, коли вже всім все очевидно, керівництво УПЦ МП не може зробити простого кроку, оголосивши про розрив відносин з Москвою

Кроку, який би був зроблений у будь-якій православній країні. Кроку, який вимагається Божою справедливістю і людською правдою. Кроку, який має ясно засвідчити: ми всі в Україні більше ніколи не повіримо жодному слову неправди чи напівправди.

Зараз, коли патріарх Кіріл відверто заявив 3.04, що він благословляє війну Росії не лише проти України, але й проти всього цивілізованого світу, вже немає ніяких приводів для того, щоб будь-якому релігійному лідеру від митрополита Онуфрія до останнього сільського священника сказати «не все так однозначно».

Як раз все стало просто і ясно, і Бог, народ, кожен українець чекає простих і давно перезрілих кроків повного розриву з Москвою

Відновляти з ними євхаристійне спілкування можна буде в майбутньому лише тоді, коли вони офіційно покаються в своїй сьогоднішній позицій та всій минулій діяльності, що привела до війни.

Керівництво УПЦ МП! Якщо Ви роками не бачили до чого приведе політика Росії та РПЦ, то зараз вже і Ваші вірні, і Ви самі все прекрасно побачили на власні очі. Прокидайтеся від духовного сну та починайте діяти, поки Бог та історія не засудили Вас!

Це та сама одинадцята година, коли ще не пізно вчинити правильно на Божій ниві!

Джерело: блог Юрія Чорноморця

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