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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила ще 13 додаткових поїздів на зимові свята

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    <p>Ще шість поїздів для зручності пасажирів будуть курсувати за продовженими маршрутами</p> - «Укрзалізниця» призначила ще 13 додаткових поїздів на зимові свята

    Ще шість поїздів для зручності пасажирів будуть курсувати за продовженими маршрутами

    Призначені наступні додаткові поїзди з Києва: у Львів, Ворохту, Одесу та Ковель

    На зимові свята «Укрзалізниця» призначила 13 додаткових поїздів і продовжила маршрути шести поїздів.

    Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

     «На новорічні та різдвяні свята «Укрзалізниця» вже призначила 13 додаткових поїздів у популярних напрямках. Ще шість поїздів для зручності пасажирів курсуватимуть за продовженими маршрутами», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди з Києва: у Львів, Ворохту, Одесу та Ковель.

    З повним списком додаткових поїздів і продовжених маршрутів, можна ознайомитися тут.

    Раніше «Укрзалізниця» на новорічні та різдвяні свята призначила сім додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень.

    Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород.

    Одеса свята Укрзалізниця Львів потяг Ужгород новорічні свята перевезення
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