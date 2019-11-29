«Укрзалізниця» призначила ще 13 додаткових поїздів на зимові свята



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще шість поїздів для зручності пасажирів будуть курсувати за продовженими маршрутами

Призначені наступні додаткові поїзди з Києва: у Львів, Ворохту, Одесу та Ковель

На зимові свята «Укрзалізниця» призначила 13 додаткових поїздів і продовжила маршрути шести поїздів.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«На новорічні та різдвяні свята «Укрзалізниця» вже призначила 13 додаткових поїздів у популярних напрямках. Ще шість поїздів для зручності пасажирів курсуватимуть за продовженими маршрутами», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди з Києва: у Львів, Ворохту, Одесу та Ковель.

З повним списком додаткових поїздів і продовжених маршрутів, можна ознайомитися тут.

Раніше «Укрзалізниця» на новорічні та різдвяні свята призначила сім додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень.

Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород.