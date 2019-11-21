Стала відома вартість іграшок й ілюмінації для новорічної ялинки на Софійській площі в Києві



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Монтаж ялинки висотою 30 м і вагою понад 100 тонн розпочнеться 5 грудня і закінчиться за планом 12 грудня

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень. Про це повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

«Ціна іграшок й ілюмінації - 2,7 млн гривень, це тільки одна ялинка, все вже пораховано, і це я точно можу підтвердити», - сказав він.

Ялинку прикрасять близько 1 тис. іграшок, і близько 20 км гірлянди буде використано для прикраси всієї локації на Софійській площі.

Монтаж ялинки висотою 30 м і вагою понад 100 тонн розпочнеться 5 грудня і закінчиться за планом 12 грудня.

«У цьому році початок різдвяних і новорічних свят планується з 14 грудня», - зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

Урочисте відкриття ялинки на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00.

Також 19 грудня буде відкрито всі 12 ялинок в 10 районах столиці.

Темою новорічних і різдвяних свят в цьому році буде «Лускунчик» (Софійська площа) і Полтавське гончарство - опишнянська кераміка (Контрактова площа).

На обох локаціях, порівняно з попереднім роком, збільшиться кількість заходів і теплих зон, буде розміщено інформаційні стенди англійською та німецькими мовами.

Як повідомлялось, КМДА схвалила організацію компанією «Глобал-Декор» (Global decor) новорічних і різдвяних свят в Києві з 14 грудня до 19 січня 2020 року.

Global decor з 2014 року займається виробництвом дизайнерських різдвяних прикрас, садового декору, гідроконтейнерів для рослин, фігур зі склопластику.

Громадський соціально-культурний проект Folk Ukraine займається організацією свят у Києві.

Як повідомлялось, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.