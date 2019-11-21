Новорічні святкування у столиці стартують 14 грудня: що чекає на киян (програма)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Контрактовій площі облаштують різдвяне європейське містечко в українських традиціях

Програма різдвяних свят є доволі насиченою

Офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Про це повідомили сьогодні під час брифінгу із нагоди проведення культурно-мистецького проекту «Новий рік – 2020».

«Цьогоріч ми внесли багато нових акцентів, які мають зробити різдвяні свята комфортними абсолютно для всіх груп населення. Соціальна складова грає одну з визначних ролей – ми зобов’язали всіх, хто бере участь в організації свят, враховувати інтереси дітей, що потребують додаткової уваги. Новий рік – це завжди диво, і це диво отримають усі маленькі кияни», – сказав Валентин Мондриївський.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

Так, 19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Як розповідають організатори свят – компанія «Folk Ukraine», - цьогоріч ялинку прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд теплого кольору. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками.

Так, на Софійській площі можна буде не лише поринути в чарівний світ пригод Лускунчика, а й сфотографуватися з улюбленими героями. Тут облаштують чотири «королівства» – дитячих розваг, подарунків, лайків і смаку – між якими курсуватиме різдвяний експрес.

Директорка Департаменту культури Діана Попова розповіла, що програма різдвяних свят є доволі насиченою.

«Ми охопимо максимум локацій міста, аби створити новорічну атмосферу всюди. У нас буде перший український новорічний парад, фестиваль китайських ліхтарів, ковзанка, масштабне відкриття новорічної ялинки в центрі та усьому місті. Усі театри, кіно, музеї, бібліотеки, заклади культури будуть задіяні у святкуванні», – зазначила вона.

На Контрактовій площі облаштують різдвяне європейське містечко в українських традиціях: тематика цього року – Опішня або традиційне гончарство із розписом Полтавського краю. Стилізоване оформлення підтримають тематичною програмою. Крім того, тут відкриють резиденцію Святого Миколая і засвітять 19 грудня ялинку, прикрашену в етнічному опішнянському стилі.

У програмі святкування – хода звіздарів 7 січня, виконання масової коляди, встановлення Дідуха та народні гуляння; щедрування в переддень Святого Василя, виступ фольклорних колективів. Щодня там можна буде покататись на стріт-арт ковзанці, де працюватимуть інструктори, та гірках.

За інформацією організатора проекту, відвідувачів чекатимуть насичена концертна програма від відомих виконавців, креативні фото-зони, атракціони, численні фуд-корти, сувеніри, скульптури-гіганти, ілюмінація, гірки тощо.

Культурно-мистецький проект «Новий рік – 2020» підтримано розпорядженням КМДА № 1769.

Із 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020-го зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го – на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською).