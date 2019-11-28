Через новорічні святкування у центрі Києва змінено схему руху транспорту (фото)



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Усі належні дорожні знаки вже змінено Фото: Центр організації дорожнього руху

Обмеження руху в центрі столиці діятимуть до 26 січня

Київ уже готується зустрічати Різдво та Новий рік. Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Отже, рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

«Усі належні дорожні знаки ми вже змінили, тож просимо водіїв звертати на них увагу», - зазначили дорожники.

Обмеження руху в центрі міста діятимуть до 26 січня 2020 року.

Тимчасову схему руху запроваджено згідно з розпорядженням Київської міської держадміністрації №1769 від 03.11.2019 «Про проведення культурно-мистецького проекту «Новий рік 2020».

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

Так, 19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.