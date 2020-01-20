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    Сюмар дала пораду «Інтеру»: варто міняти «радянську» політику

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    Вікторія Сюмар заявила, що &laquo;Інтер&raquo; серед великих каналів продемонстрував найбільше падіння рейтингів - Сюмар дала пораду «Інтеру»: варто міняти «радянську» політику
    Вікторія Сюмар заявила, що «Інтер» серед великих каналів продемонстрував найбільше падіння рейтингів

    «Інтер» отримав найменші інвестиції у власний продакшн серед великих каналів

    Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар вважає, що українському телеканалу «Інтеру» варто міняти «радянську» політику.

    Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

    «Вони так бачать свою ідеологічну нішу – розрахунок на аудиторію, що ностальгує за Радянським Союзом. Але симптоматичні рейтинги цього каналу – «Інтер» серед великих каналів продемонстрував найбільше падіння і подекуди поступається навіть суто інформаційним каналам», - заявила вона.

    Сюмар зазначила, що «Інтер» отримав найменші інвестиції у власний продакшн серед великих каналів.

    «Тому гадаю, що їм варто проаналізувати ефективність такої політики. Хоча вона пов’язана не тільки з цим. «Інтер» отримав найменші інвестиції у власний продакшн серед великих каналів», - сказала нардеп.

    За її словами, власники «Інтеру» просто не інвестують в телеканал.

    «Вони просто не інвестують. Там є очевидне питання по структурі власності: хто там зараз власник – Льовочкін, Фірташ чи Хорошковський. Ті ж власники каналів, які нормально проінвестували в них – ТРК «Україна», «Старлайт медіа» – отримали результат. Зараз «старлайти» з ICTV фактично на першому місці в рейтингах. І це завдяки власному продукту – «Дизель-шоу», їхнім серіалам і чіткому дотриманню своєї ніші», - підкреслила Сюмар.

    Нагадаємо, Сюмар також заявила, що владу дратує кількість непідконтрольних інформаційних каналів.

    Більше читайте в матеріалі «Главкома»:

     Вікторія Сюмар: Майже всі власники великих телеканалів домовилися з владою
    ЗМІ інвестиції свята Інтер Вікторія Сюмар
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