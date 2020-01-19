Владу дратує кількість непідконтрольних інформаційних каналів – Сюмар



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Вікторія Сюмар вважає, що Україна може отримати контрольований інформаційний простір

Стосунки власників інформаційних телеканалів сьогодні виходять на пік – будуть або домовленості, або спроби різких дій, зазначила Сюмар.

Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар вважає, що Владу дратує кількість непідконтрольних інформаційних каналів.

Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

Сюмар розповіла, який можуть дати результат чергові перевірки каналів «112» і «Zik», в ефірі яких Нацрада побачила розпалювання ворожнечі.

«Здається, це друга перевірка для них, а після двох перевірок запускається процес позбавлення ліцензії. Ми ж розуміємо, що це завжди був інструмент торгу влади з власниками цих каналів щодо лояльності їхньої редакційної політики. Впевнена, що так буде і цього разуі», - вважає нардеп.

Вона зазначила, що владу дратує така кількість непідконтрольних інформаційних каналів.

«Що буде зараз, побачимо. Скажімо так, владу дратує така кількість непідконтрольних інформаційних каналів. На певний час вони навіть можуть стати лояльними, але в найбільш незручний момент точно змінять редакційну політику в інтересах свого власника. До речі, законопроєкт про розпалення ворожнечі, який я подавала в минулому скликанні, не був прийнятий. Тому це дуже хиткий аргумент для суду. Ключове питання – чи має держава у вигляді Нацради забирати ліцензії без рішення суду. Це те, чого ми не допустили за останні п’ять років. А судовий процес дуже складний, в ньому задіюється дуже багато ресурсів», - заявила Сюмар.

За її словами, в Україні ще не було прецеденту позбавлення ліцензії телеканалу через судове рішення – завжди телеканали суди вигравали.

«Очевидно, що стосунки власників інформаційних телеканалів сьогодні виходять на пік – будуть або домовленості, або спроби різких дій. В результаті ми можемо отримати контрольований інформаційний простір і спроби впровадження цензурних інструментів. Хоча я не вірю в повну цензуру, бо світ зараз занадто інтегрований в моделі, які не підлягають фактичному контролю», - резюмувала нардеп.

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