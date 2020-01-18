У майбутньому «законі про протидію дезінформації» побачили методи цензури, запозичені у Путіна



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Йдеться про впровадження апробованих у путінській Росії найбільш жорстких прийомів державної цензури – Смолій

Міністерство культури, молоді та спорту виклало у вільний доступ основні положення законопроєкту про протидію дезінформації.

Електронна презентація розміщена за сторінці пресслужби відомства.

Як зазначається, нинішня презентація – другий етап громадського обговорення документа, перший був торік у листопаді.

«Публічне обговорення триватиме ще місяць, згодом відбудеться розгляд урядом і Верховною Радою», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначає у себе на Facebook громадський активіст, кандидат юридичних наук Андрій Смолій, насправді йдеться не про уряду протидію «дезінформації», а про впровадження апробованих у путінській Росії найбільш жорстких прийомів державної цензури щодо електронних медіа та користувачів соцмереж.

«Новий законопроект запроваджує в Україні справжню диктатуру, величезні штрафи та посадки за інакодумство. Вам просто потрібно мати іншу позицію, ніж ретранслюватиме влада і ви вже станете «ворогом народу», – зазначає він.

«Насправді це страшно. Це ніколи Україна не була так близько до відвертої диктатури зразка путінської Росії», – звертає увагу Смолій.

За його словами, про це свідчать наяві у пред ставленому Мінкультом проєкті закону ініціативи щодо наступного:

«Планується кожному ЗМІ присвоювати «індекс довіри». Так званий штамп чи «правильна» позиція у телеканалу чи інтернет-сайту.

За поширення дезінформації – штраф в 1000 мінімальних зарплат. Чи ваша є це дезінформацією – визначить найсправедливіший український суд.

Планується запровадження органу – уповноваженого з питань інформації, який буде «виявляти» деінформацію і боротися з нею. В Росії це Роскомнадзор, який блокує сайти, ФБ сторінки, а потім за його скаргами кидають до в’язниці.

Розповсюджувачем інформації стануть не лише ЗМІ, а і фізичні особи. Кожен з вас, якщо напише «неправильний»« допис у соцмережах, месенджерах тощо, буде джерелом дезінформації, і в кращому випадку отримає штраф. В гіршому – до в’язниці.

Сайти/платформи просто підуть з України, адже повинні будуть мати дочірні підрозділи в Україні. Кому це вигідно з економічної точки зору? Нікому».

«Тобто, у разі ухвалення законопроекту, всі журналістські розслідування, опозиційні сайти та телеканали, зрештою і блогери, прості дописувачі можуть бути переслідувані. В Росії за це кидають на 2 роки до в’язниці. В Україні це може статися також. Дуже скоро», – підсумовує Смолій.

Нагадаємо, опубліковано текст законопроєкту про медіа.