Переважна більшість газет доживе лише до місцевих виборів – Сюмар



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Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар

Сюмар не бачить особливої підготовки до реалізації закону про мову

Нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар вважає, що переважна більшість газет доживе лише до місцевих виборів

Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

На запитання, чи не доб’є остаточно друковані медіа вступ в дію закону про мову з вимогою дублювати російськомовні наклади українською, Сюмар зазначила, що друковані медіа добиває збитковість.

«Їх добивають зовсім інші речі. Думаю, переважна більшість газет доживе до місцевих виборів, а далі будуть якось трансформуватись, бо реально є збитковими», - заявила нардеп.

Вона зазначила, що не бачить особливої підготовки до реалізації закону про мову.

«Проблема не в медіа, а в сфері обслуговування – меню в ресторанах написано російською, якщо навіть ти звертаєшся українською, тобі відповідають російською. І ніхто не запустив ніяких тренінгів, безкоштовних курсів, не виробив стандартів. Також є проблема в сфері зовнішньої реклами, яка не регулюється…», - підкреслила Сюмар.

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