Таран пояснив, як Міноборони використає військову допомогу США на $150 млн

Протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд доларів

За словами міністра, пакет допомоги буде спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України

Сполучені Штати Америки затвердили другу частину безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн доларів, що буде спрямована на заходи із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності вітчизняної армії з НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, якого цитує пресслужба міністерства.

Виділена Пентагоном Україні допомога в розмірі 150 мільйонів доларів буде включати протиартилерійські радари, засоби радіоелектронної боротьби і технології боротьби з дронами.

За словами Тарана, цей пакет допомоги буде спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України.

«Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил ЗСУ», – заявив Таран.

Він додав, що партнери зі США надають нам «безпрецендентну підтримку у посиленні нашої обороноздатності та національної стійкості».

«Протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд доларів. А нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт «Про безпекове партнерство з Україною», що, після підписання у Палаті представників, Сенаті і президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до $300 млн», – резюмував глава Міноборони.

Зазначимо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.