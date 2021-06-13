Таран пояснив, як Міноборони використає військову допомогу США на $150 млн
За словами міністра, пакет допомоги буде спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України
Сполучені Штати Америки затвердили другу частину безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн доларів, що буде спрямована на заходи із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності вітчизняної армії з НАТО.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, якого цитує пресслужба міністерства.
Виділена Пентагоном Україні допомога в розмірі 150 мільйонів доларів буде включати протиартилерійські радари, засоби радіоелектронної боротьби і технології боротьби з дронами.
За словами Тарана, цей пакет допомоги буде спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України.
«Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил ЗСУ», – заявив Таран.
Він додав, що партнери зі США надають нам «безпрецендентну підтримку у посиленні нашої обороноздатності та національної стійкості».
«Протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд доларів. А нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт «Про безпекове партнерство з Україною», що, після підписання у Палаті представників, Сенаті і президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до $300 млн», – резюмував глава Міноборони.
Зазначимо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.