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    Пентагон затвердив допомогу Україні на $150 млн

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    Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році - Пентагон затвердив допомогу Україні на $150 млн
    Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році
    Фото: Al Drago

    Президент України висловив вдячність США за допомогу

    Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.

    Про це йдеться на сторінці глави держави у Twitter.

    Зеленський заявив, що це надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України.

    «Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків», – наголосив президент.

    Раніше Зеленський подякував Байдену за виділену вакцину від Covid-19.

    Теги: США гроші фінансування Володимир Зеленський президент Пентагон
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    Пентагон затвердив допомогу Україні на $150 млн