Пентагон затвердив допомогу Україні на $150 млн

Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році

Президент України висловив вдячність США за допомогу

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.

Про це йдеться на сторінці глави держави у Twitter.

Зеленський заявив, що це надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України.

«Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків», – наголосив президент.

Важливі новини від наших партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії та збереження життів наших вояків. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Раніше Зеленський подякував Байдену за виділену вакцину від Covid-19.