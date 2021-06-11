Пентагон затвердив допомогу Україні на $150 млн
Президент України висловив вдячність США за допомогу
Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.
Про це йдеться на сторінці глави держави у Twitter.
Зеленський заявив, що це надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України.
«Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків», – наголосив президент.
Важливі новини від наших партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії та збереження життів наших вояків.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021
Раніше Зеленський подякував Байдену за виділену вакцину від Covid-19.