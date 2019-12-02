Тарифи на тепло можуть бути зменшені удвічі, - Зеленський



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Володимир Зеленський: ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення

Президент: знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в опалювальному сезоні 2020-2021 років тарифи на теплопостачання може бути зменшено удвічі. Про це він повідомив у другому щотижневому відеозверненні про успіхи за минулий тиждень та плани на нинішній, цього разу записаному в тренажерному залі на біговій доріжці.

«Уряд затвердив програму «Гарантована ціна на газ». Ціна на газ ще зменшилася на 7%. Працюємо над тим, щоб зниження було ще більше. Потім у нас була зустріч з урядом на Банковій в Офісі президента з приводу тарифів. Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Також знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма. Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, які кошти буде виділено. Це точно буде не за ваші кошти», - сказав він.

Зеленський нагадав, що на минулому тижні підписав закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також відвідав Естонію і Литву з офіційними візитами.

Зараз він готується до зустрічі лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина, Франція), у зв'язку з чим звернувся до громадян за підтримкою.

«Я хотів би, щоб ви не звертали увагу на гасла і «фейкову зраду» деяких політичних сил і політиків, які як політики вже померли, а як люди ніколи і не народжувалися. Це єдина можливість для них «зловити хайп». Вони тільки грають на емоціях українців, на цій дуже чутливій темі... Жодного зрадництва не буде і не може бути. Але я буду себе впевненіше почувати і поводити на цій зустрічі, якщо знатиму, що мені країна довіряє і за моєю спиною весь наш народ... Кажуть, який може бути діалог Зеленського й Путіна? Якщо не буде цього діалогу - це, приблизно, як біг на цій біговій доріжці. Ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Ми не хочемо бути на місці, а хочемо, щоб все це завершилося», - сказав він.

Говорячи про минулий тиждень, Зеленський сказав також про затримання Національним антикорупційним бюро (НАБУ) бізнесмена Вадима Альперіна і безліч рішень Кабінету Міністрів.

Він нагадав, що уряд вирішив до кінця року погасити заборгованість перед вчителями і лікарями, виділив 600 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів для сільської місцевості, 400 млн - на ремонт шкільних їдалень, 800 млн - на технічне обладнання шкільних лабораторій.

Також президент повідомив, що з 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій, а раніше було виділено по 1,2 млрд гривень на безкоштовні ліки та лікування інсулінозалежних хворих на діабет.

Говорячи про плани, Зеленський нагадав, що незабаром почнеться програма перепису населення.

«Міністр знайшов шлях заощадити для бюджету країни близько 2-3 млрд гривень», - заявив він.

Також президент повідомив, що на цьому тижні Верховна Рада планує проголосувати приблизно за 25 законопроєктів: правки до закону про Державне бюро розслідувань для розслідування справ Майдану, про ринок електроенергії, про впровадження відкритого ринку землі, а також новий виборчий кодекс.

Крім того, президент порушив питання регіонів, повідомивши, що в Калуському районі Івано-Франківської області до кінця року буде відбудовано зруйнований міст, а в Запорізькій області в наступному році почнеться будівництво моста через Дніпро.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський у цьому ж зверненні заявив, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним необхідний для завершення війни на Донбасі.

Нагадаємо, у 2005 році, коли президентом був Віктор Ющенко, його Секретаріат вирішив, що президент має звертатися до людей із щотижневими радіозверненнями. Тож 5 листопада 2005 року Ющенко виступив з першим радіозверненням. Тематика кожного наступного його звернення трималася у повній інтризі.

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